Наблюдательный случчанин уже второй год следит за столбом. Чем он его привлёк

Меня зовут Александр, я наблюдательный человек. Люблю замечать разные мелочи или детали, на которые другие не обращают внимания.

В нашем дворе с освещением, можно сказать, всё в порядке, но, глядя в окно, ещё прошлой зимой обратил внимание на один столб со светильником возле дома №15 по улице Гагарина. Нельзя сказать, что он совсем не работает, но у него какой-то свой график включения: в какие-то дни свет горит, а в другие — нет.

Хотел оставить заявку в службу «115». Потом подумал, что если они приедут в тот день, когда фонарь горит, то подумают, что их зря вызывали. Решил их пока не тревожить.

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