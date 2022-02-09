Корреспондент «Кур’ера» прогулялась по микрорайону «Сахарный» и по Майскому Посаду во вторник, 8 февраля.

Скользкие тротуары, ремонт общежитий и «ковидная» бригада. Фрагменты жизни микрорайона «Сахарный» в Слуцке 8 февраля (фото)
На общежитиях Слуцкого сахарорафинадного комбината делают скатные крыши. Фотографии: Ольга Паздерина
Скользкие тротуары, ремонт общежитий и «ковидная» бригада. Фрагменты жизни микрорайона «Сахарный» в Слуцке 8 февраля (фото)
Слуцкие медики объезжают заболевших
Скользкие тротуары, ремонт общежитий и «ковидная» бригада. Фрагменты жизни микрорайона «Сахарный» в Слуцке 8 февраля (фото)
Улица Молодёжная, где тротуар выложен бетонными плитами
Скользкие тротуары, ремонт общежитий и «ковидная» бригада. Фрагменты жизни микрорайона «Сахарный» в Слуцке 8 февраля (фото)
Здание, где раньше был магазин. Пересечение улиц Головащенко и Тутаринова
Скользкие тротуары, ремонт общежитий и «ковидная» бригада. Фрагменты жизни микрорайона «Сахарный» в Слуцке 8 февраля (фото)
Магазин «на горке»
Скользкие тротуары, ремонт общежитий и «ковидная» бригада. Фрагменты жизни микрорайона «Сахарный» в Слуцке 8 февраля (фото)
Практически все тротуары микрорайона не посыпаны песчано-соляной смесью. Люди идут по снегу, чтобы не упасть
Скользкие тротуары, ремонт общежитий и «ковидная» бригада. Фрагменты жизни микрорайона «Сахарный» в Слуцке 8 февраля (фото)
Остановка «Майский Посад» без навеса и тоже не посыпана песком
Скользкие тротуары, ремонт общежитий и «ковидная» бригада. Фрагменты жизни микрорайона «Сахарный» в Слуцке 8 февраля (фото)
Жители жаловались в «Кур’ер», что на остановке «Колледж» много курящих людей
Скользкие тротуары, ремонт общежитий и «ковидная» бригада. Фрагменты жизни микрорайона «Сахарный» в Слуцке 8 февраля (фото)
Кованый балкон
Скользкие тротуары, ремонт общежитий и «ковидная» бригада. Фрагменты жизни микрорайона «Сахарный» в Слуцке 8 февраля (фото)
Около двухэтажек жители разбивают огороды и даже устанавливают теплицы из поликарбоната
Скользкие тротуары, ремонт общежитий и «ковидная» бригада. Фрагменты жизни микрорайона «Сахарный» в Слуцке 8 февраля (фото)
Автомобиль в камуфляже

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