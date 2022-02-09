Корреспондент «Кур’ера» прогулялась по микрорайону «Сахарный» и по Майскому Посаду во вторник, 8 февраля.

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