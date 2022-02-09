Копылянин завоевал первую медаль для Беларуси на Олимпиаде-2022 и помог родной спортшколе

Белорусский биатлонист Антон Смольский стал серебряным призёром Олимпиады в индивидуальной гонке на 20 км с четырьмя огневыми рубежами. Это первая медаль Беларуси на Играх в Пекине, сообщает БелТА.

В рамках проекта «Олимпийский выбор» спортсмен решил помочь воспитанникам Копыльской специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва. Смольский отметил вклад в его достижение родной спортивной школы и своего первого тренера Анатолия Сенюка.

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«Олимпийский выбор» — это акция, во время которой каждый чемпион и призёр Олимпийских игр из сборной команды Беларуси сможет выбрать специализированное учебно-спортивное учреждение, которому Президентский спортивный клуб окажет безвозмездную (спонсорскую) помощь для укрепления материально-технической базы, организации и проведения соревнований, а также участия в них. Сумма финансовой помощи будет зависеть от занятого спортсменом места и составит: за первое место — 25 тысяч рублей, за второе — 20 тысяч рублей, за третье — 15 тысяч рублей.

Антон Смольский родился 16 декабря 1996 года в деревне Песочное Копыльского района. Воспитанник СДЮСШОР города Копыля. Учился на автотракторном факультете Белорусского национального технического университета. Также занимается в ШВСМ в Раубичах.