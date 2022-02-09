Житель Слуцка обокрал в Слониме пенсионера, который его приютил. Вора нашли по отпечатку пальца руки

В середине января в Слониме в милицию позвонил 66-летний местный житель и рассказал, что из его дома пропали деньги. На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа вместе с экспертами, сообщает Государственный комитет судебных экспертиз.

Пенсионер рассказал, что на протяжении месяца у него жил мужчина, которого привёл его родной сын и попросил приютить на некоторое время. Выяснилось, что мужчины случайно познакомились на вокзале. Незнакомец рассказал свою историю: якобы приехал в Слоним к своей девушке, но отношения не заладились, ему пришлось уйти, а остановиться в городе больше негде.

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Долго не думая, сын потерпевшего предложил погостить у его отца. Незнакомец согласился и, пока гостил, помогал по дому, ходил за продуктами, а потом внезапно исчез. После этого хозяин обнаружил и пропажу 55 рублей и $430. Про гостя потерпевший ничего не знал, кроме имени.

Когда специалист Государственного комитета судебных экспертиз осматривал место происшествия, обнаружил след пальца руки. Проверка установила совпадение с ранее судимым жителем Слуцка, 1993 года рождения. Мужчину задержали в родном городе. Он во всём признался.

По факту кражи Слонимским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело.

Судебные эксперты дали несколько советов, как не стать жертвой преступников: