Житель Слуцка обокрал в Слониме пенсионера, который его приютил. Вора нашли по отпечатку пальца руки

В середине января в Слониме в милицию позвонил 66-летний местный житель и рассказал, что из его дома пропали деньги. На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа вместе с экспертами, сообщает Государственный комитет судебных экспертиз.
Пенсионер рассказал, что на протяжении месяца у него жил мужчина, которого привёл его родной сын и попросил приютить на некоторое время. Выяснилось, что мужчины случайно познакомились на вокзале. Незнакомец рассказал свою историю: якобы приехал в Слоним к своей девушке, но отношения не заладились, ему пришлось уйти, а остановиться в городе больше негде.
Долго не думая, сын потерпевшего предложил погостить у его отца. Незнакомец согласился и, пока гостил, помогал по дому, ходил за продуктами, а потом внезапно исчез. После этого хозяин обнаружил и пропажу 55 рублей и $430. Про гостя потерпевший ничего не знал, кроме имени.
Когда специалист Государственного комитета судебных экспертиз осматривал место происшествия, обнаружил след пальца руки. Проверка установила совпадение с ранее судимым жителем Слуцка, 1993 года рождения. Мужчину задержали в родном городе. Он во всём признался.
По факту кражи Слонимским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело.
Судебные эксперты дали несколько советов, как не стать жертвой преступников:
- не приглашайте к себе в дом незнакомых или малознакомых людей;
- не оставляйте ключи в легкодоступных местах;
- требуйте предъявить документы у лиц, представляющихся работниками социальных, жилищно-эксплуатационных и иных служб;
- не покупайте у незнакомых людей с рук электробытовые и иные товары;
- если всё же по каким-то причинам впустили малознакомого человека в квартиру, то не оставляйте его одного даже на несколько минут во избежание краж личного имущества.