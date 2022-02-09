В Беларуси 21 февраля вступают в силу обновлённые правила пользования газом в быту.
В новых правилах чётко прописаны:
- обязанности пользователей газа и различных организаций,
- порядок расчётов за газ, работы и услуги,
- порядок расследования аварий,
- требования по безопасности.
Основное изменение — в том, что теперь нужно заключать не один, а два договора, о чём «Кур’ер» писал ранее.
Также в Правилах указали, что менять газовое оборудование на новое может либо газоснабжающая организация, либо обслуживающая организация, с которой потребитель газа заключил договор на техобслуживание и ремонт. То есть это может быть, допустим, не «Слуцкгаз», а какое-то другое предприятие, с которым вы заключили договор, чтобы оно обслуживало вашу плиту.
Полностью с обновлёнными правилами можно ознакомиться на Национальном правовом интернет-портале по этой ссылке.
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