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«Всегда было взаимопонимание, а претензий не было»

Иван Сергеевич и Валентина Никола­евна Жогло в прошлом году отпраздновали изумрудную свадьбу: 55 лет совместной жизни. Супруги и сейчас всё делают вместе, даже гуляют, взявшись за руки.

В канун Дня всех влюблённых, 14 февра­ля, «изумрудные молодожёны» из деревни Лучники рассказали «Кур’еру» историю своего знакомства и поделились секретами их семейного долголетия.

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Продать, купить, сдать поможет «Кур’ер»

Подавать частные объявления в газету и оплатить их публикацию можно лично и не выходя из дома: по телефону и через интернет. Это очень важно во время роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Объясняем все варианты.

Новшества в образовании: что изменится в школах

В новую редакцию Кодекса об образовании, который был подписан на прошлой неделе, внесена масса поправок. Но, собственно, в этом учебном году мы их не почувствуем. Новшества начнут претворяться в жизнь в основном со следующего учебного года. Что конкретно изменится в школах и гимна­зиях — в обзоре «Кур’ера».

«Нужно готовить ребёнка к жизни, тогда он будет готов и к школе»

Недавно «Кур’ер» публиковал историю случчанки, которой педагог посоветовала нанять репетитора 6-летнему сыну-первокласснику. Читатели активно обсуждали материал, оставив более ста комментариев. Одни считали, что репетитор — это нормально, другие убеждены, что читать и писать ребёнок должен учиться в школе. Когда же и с каким багажом знаний ребёнок готов к первому классу? Об этом и многом другом «Кур’ер» поговорил с Оксаной Маголиной, практикующим детским психологом с 21-летним стажем, семейным консультантом международной сертификации.

«Рисовать начал только в кадетском училище»

Даниил Хомич учится на 3-м курсе Минского областного кадетского училища в Слуцке. Вырос он в деревне и никогда не был в художественной школе. Рисовать учился сам. Причём довольно успешно — уже состоялись две небольшие выставки его работ. Художник-самоучка рассказал «Кур’еру», как начал рисовать и откуда берёт сюжеты.

Трагедыя Слуцкага гета

Восенню 1941 года Слуцк стаў адным з першых гарадоў Беларусі, дзе фашысцкія акупацыйныя ўлады ўчынілі расправу над яўрэйскім насельніцтвам. Трагедыя ў жахлівай форме паўтарылася 8 лютага 1943 года.