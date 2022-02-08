В Солигорском районе в 2021 году семейными узами связали себя 944 пары.

По данным Солигорского отдела ЗАГС, заключить браки с иностранными гражданами удалось 59 солигорчанкам и солигорчанам. Традиционно первое место занимают женихи и невесты из России — 13 мужчин и 20 женщин, второе — Украина — 5 мужчин и 6 женщин, Германия оказалась на третьем месте — двое мужчин.

Солигорчанки также выходили замуж за граждан Таджикистана, Турции, Туркменистана, Швейцарии, Польши, Латвии, Египта, Ганы, Азербайджана, Австрии.

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Ещё солигорские мужчины выбрали в жёны гражданок Кыргызстана и Армении.