Корреспонденты «Кур’ера» прогулялись по Слуцку во вторник, 8 февраля.

Ямочный ремонт, бутылка на дереве и двор фаната СФК «Слуцк». Фрагменты жизни города 8 февраля (фотографии)
Ямочный ремонт на М.Богдановича. Фотографии: Ольга Паздерина

Ямочный ремонт, бутылка на дереве и двор фаната СФК «Слуцк». Фрагменты жизни города 8 февраля (фотографии)

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Ямочный ремонт, бутылка на дереве и двор фаната СФК «Слуцк». Фрагменты жизни города 8 февраля (фотографии)

Ямочный ремонт, бутылка на дереве и двор фаната СФК «Слуцк». Фрагменты жизни города 8 февраля (фотографии)
Похоже, что это двор фаната СФК «Слуцк»
Ямочный ремонт, бутылка на дереве и двор фаната СФК «Слуцк». Фрагменты жизни города 8 февраля (фотографии)
Канава для талой воды от улицы Софии Слуцкой до реки Случь
Ямочный ремонт, бутылка на дереве и двор фаната СФК «Слуцк». Фрагменты жизни города 8 февраля (фотографии)
По дворам развозят песок
Ямочный ремонт, бутылка на дереве и двор фаната СФК «Слуцк». Фрагменты жизни города 8 февраля (фотографии)
На площадки по сбору твёрдых коммунальных отходов выбрасывают автомобильные шины
Ямочный ремонт, бутылка на дереве и двор фаната СФК «Слуцк». Фрагменты жизни города 8 февраля (фотографии)
Утепляют пятиэтажку на улице 8 марта
Ямочный ремонт, бутылка на дереве и двор фаната СФК «Слуцк». Фрагменты жизни города 8 февраля (фотографии)
Кованое ограждение на лоджии
Ямочный ремонт, бутылка на дереве и двор фаната СФК «Слуцк». Фрагменты жизни города 8 февраля (фотографии)
Нежилой обветшавший дом на улице Чайковского

Ямочный ремонт, бутылка на дереве и двор фаната СФК «Слуцк». Фрагменты жизни города 8 февраля (фотографии)

Ямочный ремонт, бутылка на дереве и двор фаната СФК «Слуцк». Фрагменты жизни города 8 февраля (фотографии)
Отопительный сезон ещё не закончился

Ямочный ремонт, бутылка на дереве и двор фаната СФК «Слуцк». Фрагменты жизни города 8 февраля (фотографии)

Ямочный ремонт, бутылка на дереве и двор фаната СФК «Слуцк». Фрагменты жизни города 8 февраля (фотографии)
Фотографии: Александр Шелехов

Ямочный ремонт, бутылка на дереве и двор фаната СФК «Слуцк». Фрагменты жизни города 8 февраля (фотографии)

Ямочный ремонт, бутылка на дереве и двор фаната СФК «Слуцк». Фрагменты жизни города 8 февраля (фотографии)