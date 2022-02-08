«Килограмм перловки стоит, как килограмм сахара». О чём рассказали читатели «Кур’еру» за неделю

На прошлой неделе читатели «Кур’ера» продолжали обсуждать цены на продукты и низкие пенсии. Также жителей Слуцка и других городов интересовало, как на практике будут реализованы новшества, связанные с выдачей свидетельств на семена и перезаключением договоров по газу. Читателей волновала и тема жестокого обращения с животными. А руководитель слуцкого клуба «Калі Ласка» рассказала, что 2022 год для них – юбилейный.

«Килограмм перловки стоит как килограмм сахара»

Жительница Зелёного Бора Минской области Ольга поделилась мнением о жизни в посёлке. «У нас в посёлке городского типа 1200 населения. Есть школа, ФАП, детский сад, клуб. Но жизнь не как в городе, а как в деревне. Есть молодые семьи, но много и пенсионеров.

Магазин, который был от сельпо, закрыли, нерентабельный. Остался один, частный, а цены в нём зашкаливают. Я работаю в городе и там обычно покупаю продукты. Но вчера пошла в магазин в посёлке. Поражена: килограмм перловки стоит как килограмм сахара – 1,60. Не говорю уже, сколько стоит колбаса и мясо.

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До Жодино от нас 20 километров. Ездит только маршрутка, которая стоит 2,20 рубля. Если какому пенсионеру ехать в город за продуктами, то на дорогу нужно потратить 5 рублей. Мы как-то писали президенту, когда у нас отменили рейсовые автобусы в город. Дали только автобус утром на 6.40 и вечером на 16.25. Ответили, что у нас есть маршрутки. Но не учли того, что большинство – пенсионеры. Кто помоложе, стараются зарабатывать в городе. Потому что в посёлке на предприятиях зарплата в среднем 500 рублей. А они гонят цены. Живите как хотите. У мужа пенсия 400 рублей, из них 200 уходит на лекарства. Только один астматический баллончик стоит 32 рубля. Он не инвалид, поэтому скидки нет. Если бы я не работала в городе и не получала 720 рублей, да продукты там не закупала подешевле, то как прожить?».

«Как на практике это будут делать?»

Владимир из Слуцка интересуется, как на практике газовые службы будут перезаключать договоры с населением. «Вот объявили, что с 21 февраля должны действовать новые договоры на газ и его обслуживание. Я хожу на работу с 8 до 17. Как я смогу прийти в рабочее время, чтобы перезаключить договор? Мне для этого нужно брать день за свой счёт?

Или, например, мама живёт в деревне. Ей 85 лет, она не сможет приехать в город для перезаключения договора. Хотелось, чтобы горгаз объяснил, как они на практике будут это делать», — сказал мужчина.

«Свидетельство покупателям не дают»

Жительница Волковыска столкнулась с такой же проблемой, как и некоторые покупатели семян в Слуцке. Ей не выдали свидетельство на товар, хотя по новому порядку обязаны это делать. «Прочитав статью, так поняла, что если в магазине покупаю семена, то должны выдать свидетельство. Но мне продавцы сказали, что у них есть одно свидетельство, покупателям его не дают. Но ведь тогда я не смогу продавать рассаду! Удивляюсь, почему они этого не знают и ничего не делают», — сказала женщина.

Продолжение истории про лабрадора, брошенного в деревне Селище

«Кур’ер» писал про лабрадора, которого бывшие хозяева привезли в Селище и бросили возле магазина. Больше полугода местные жители подкармливали. Сейчас волонтёры стерилизовали собаку, она находится на передержке и ищет дом.

«Марта — добрая, ласковая и спокойная собака, — пишет Анастасия. — Ей примерно 5 лет. Приучена к выгулу. Отлично ладит с другими животными. Когда видит детей, то виляет хвостом, а на мордашке появляется улыбка. Поездки переносит отлично. Очень хочется найти ей семью, которая будет о ней заботиться и любить. Она и так перенесла предательство со стороны своих бывших хозяев, но не потеряла веру в человека». Телефон Анастасии: +375299508407.

Какими жестокими бывают люди

Корреспонденту «Кур’ера» позвонил житель Слуцка Валерий и рассказал историю, произошедшую с его сыном, который работает на лесовозе. «Когда он ехал с напарником в леса под Жилин Бродом, то услышал около дороги громкие звуки. Остановил машину и увидел около обочины мешок. Когда развязал, то в нём была собака в ошейнике, похожая на таксу. Пса выпустил и поехал дальше», — рассказал мужчина. Когда добрались до вырубки, оказалось, что собака догнала своих спасителей. Валерий не знает, что потом стало с собакой. Позвонил, чтобы рассказать, какими жестокими бывают люди.

Про юбилей клуба «Калі Ласка»

В редакцию приходила Инна Криводубская, руководитель клуба «Калі Ласка» в Слуцке. Она рассказала, что 2022 год – юбилейный для этого любительского объединения. «Клуб по интересам был создан 12 декабря 2002 года, — сказала Инна. — Собирались еженедельно по средам в любую погоду. Часто организовывали тематические вечера, встречи с интересными людьми. И первая встреча прошла 11 февраля 2003 года. Это был Валентинов день. Мы пригласили слуцких поэтов во главе с Петровым. Вот его небольшое четверостишие:

«Свою религию создав,

Свой крест несу без стона,

Моя молитва — это труд,

В нём женщина – икона».

А братья Мартыновичи написали такие стихи:

«Жена в квартире – это шея,

Ну а мужчина – голова!

Авторитетно заявляем

О том, что вывод таковой:

Хоть мы желаем, не желаем,

А шея крутит головой».

Были у нас в гостях и члены Белорусского союза офицеров, оставили в нашем альбоме такую запись: «Уважаемые женщины! Мы желаем вашему клубу долголетия, хороших встреч, мероприятий и исполнения всех желаний. Пусть Бог вас хранит. Вы — лучшие в этом мире».

Клуб продолжает работать, а мы расскажем о нём в наших публикациях.

«Программа начинается, а я ещё сплю!»

В редакцию бывает обращаются и по забавным поводам. На днях звонит жительница Слуцка насчёт программы ТВ, которую она читает в нашей газете. «Это же ненормально, что программа «Здоровье» в 7.30 начинается, — я же ещё сплю!» — возмущалась женщина.

Наш сотрудник объяснил ей, что программу составляют телекомпании, поэтому позвонить ей нужно туда. Даже подсказали, по каким номерам.

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