«Слуцкгаз» рассказал «Кур’еру», сколько газовых плит и котлов проверят в этом году и почему даже работающие случчане не пропустят приход сотрудников газовой службы.

Сколько оборудования проверят

Дмитрий Минич, главный инженер ПУ «Слуцкгаз», пояснил, что газовые котлы проверяются каждый год, а газовые плиты — раз в 10 лет. В 2022 году предприятие обслужит 5 764 котла. Ещё 5 108 котлов случчан обследуют сервисные центры, у которых заключены договоры с потребителями.

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Также в 2022 году «Слуцкгаз» проверит 3 152 газовые плиты.

Как узнать, придут ли к вам с проверкой и когда

По словам главного инженера, диспетчеры и контролёры ПУ «Слуцкгаз» будут звонить потребителям не менее чем за 5 дней и договариваться о времени, когда сотрудник сможет прийти и проверить плиту или котёл.

Отпрашиваться с работы вам будет не обязательно, так как сам «Слуцкгаз» работает 7 дней в неделю с 8.00 до 20.00, исключая только государственные праздники.

Также человек может не ждать звонка диспетчера, а сам позвонить в «Слуцкгаз» по телефонам: