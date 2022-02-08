«Слуцкгаз» рассказал «Кур’еру», сколько газовых плит и котлов проверят в этом году и почему даже работающие случчане не пропустят приход сотрудников газовой службы.
Сколько оборудования проверят
Дмитрий Минич, главный инженер ПУ «Слуцкгаз», пояснил, что газовые котлы проверяются каждый год, а газовые плиты — раз в 10 лет. В 2022 году предприятие обслужит 5 764 котла. Ещё 5 108 котлов случчан обследуют сервисные центры, у которых заключены договоры с потребителями.
Также в 2022 году «Слуцкгаз» проверит 3 152 газовые плиты.
Как узнать, придут ли к вам с проверкой и когда
По словам главного инженера, диспетчеры и контролёры ПУ «Слуцкгаз» будут звонить потребителям не менее чем за 5 дней и договариваться о времени, когда сотрудник сможет прийти и проверить плиту или котёл.
Отпрашиваться с работы вам будет не обязательно, так как сам «Слуцкгаз» работает 7 дней в неделю с 8.00 до 20.00, исключая только государственные праздники.
Также человек может не ждать звонка диспетчера, а сам позвонить в «Слуцкгаз» по телефонам:
- 2 76 34,
- (8 029) 163-01-26 (также Viber),
- (8 033) 664-80-87
- или по короткому номеру 162.