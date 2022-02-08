Стародорожский лесхоз предлагает охотничьи дома для долгосрочной семейной аренды. Там же можно арендовать беседку или баню.

Здесь есть всё, чтобы замечательно отдохнуть и расслабиться, оставшись один на один с природой.

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К услугам отдыхающих

В доме охотника №1:

  • два двухместных и пять одноместных номеров,
  • кухня,
  • бытовые кухонные приборы,
  • телевизор,
  • бесплатный Wi-Fi,
  • душ, холодное и горячее водоснабжение.
  • На территории находятся русская баня и беседка с мангалом.

Онлайн-бронирование

В доме охотника №2:

  • пять двухместных номеров,
  • просторная гостинная с камином,
  • бильярд,
  • сауна,
  • душ,
  • телевизор,
  • бесплатный Wi-Fi,
  • кухня,
  • бытовые кухонные приборы,
  • холодное и горячее водоснабжение.
  • Также на участке есть русская баня и уютная беседка, оснащенная мангалом для приготовления шашлыка или ухи.

Онлайн-бронирование

С прейскурантом вы можете ознакомиться по этой ссылке.

Охота

Стародорожский опытный лесхоз расположен в южной части Минской области в 120 км от Минска. Охотничий комплекс находится в деревне Новые Фаличи Новодорожского лесничества, квадрат 23, на расстоянии 20 км от Старых Дорог рядом с лесным массивом. Построен в 2009 году.

Площадь охотничьих угодий составляет 30070,5 га, в том числе:

  • лесных угодий — 16271,9 га,
  • полевых — 13278,6 га
  • водно-болотных — 520,0 га.
Информация по телефонам (8044) 765-88-24 (Игорь Викторович), (8029) 367-96-82 (Сергей Иванович).
ГОЛХУ «Стародорожский опытный лесхоз» УНП 600208889