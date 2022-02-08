Стародорожский лесхоз предлагает охотничьи дома для долгосрочной семейной аренды. Там же можно арендовать беседку или баню.
Здесь есть всё, чтобы замечательно отдохнуть и расслабиться, оставшись один на один с природой.
К услугам отдыхающих
В доме охотника №1:
- два двухместных и пять одноместных номеров,
- кухня,
- бытовые кухонные приборы,
- телевизор,
- бесплатный Wi-Fi,
- душ, холодное и горячее водоснабжение.
- На территории находятся русская баня и беседка с мангалом.
В доме охотника №2:
- пять двухместных номеров,
- просторная гостинная с камином,
- бильярд,
- сауна,
- душ,
- телевизор,
- бесплатный Wi-Fi,
- кухня,
- бытовые кухонные приборы,
- холодное и горячее водоснабжение.
- Также на участке есть русская баня и уютная беседка, оснащенная мангалом для приготовления шашлыка или ухи.
С прейскурантом вы можете ознакомиться по этой ссылке.
Охота
Стародорожский опытный лесхоз расположен в южной части Минской области в 120 км от Минска. Охотничий комплекс находится в деревне Новые Фаличи Новодорожского лесничества, квадрат 23, на расстоянии 20 км от Старых Дорог рядом с лесным массивом. Построен в 2009 году.
Площадь охотничьих угодий составляет 30070,5 га, в том числе:
- лесных угодий — 16271,9 га,
- полевых — 13278,6 га
- водно-болотных — 520,0 га.