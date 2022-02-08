Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор: пандемия внесла свои оттенки в распространение антисемитизма

2020 год в целом можно с лёгкостью назвать не только годом испытаний медицинских, но и общественных, годом беспорядков и продолжающейся поляризации общества, наблюдаемой глобально. Как говорил Вячеслав Моше Кантор, президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК), пандемия поставила весь мир в ситуацию, когда миллиарды людей, от рядовых граждан до мировых лидеров, превратились буквально в пассажиров застрявшего над пропастью автобуса. В таком положении только слаженность совместных действий может определить, упадёт ли этот автобус в бездну или всё же сможет её преодолеть и вновь встать на твёрдую землю.Отдельное беспокойство в этой связи и у Вячеслава Моше Кантора, и многих других экспертов вызывало то, что даже перед лицом столь глобального испытания крупные игроки международной политики продолжали отдавать предпочтение не совместной работе, но углублению уже имеющихся противоречий, будь они экономическими, информационными или военными. Пандемия во всё внесла свои коррективы, как принято сегодня говорить, и редко когда эти коррективы оказывались к лучшему. Такова оказалась ситуация с экстремизмом и радикализацией общества: под давлением пандемии настроения эти лишь обострились. Весь мир вынужден был наблюдать, как то тут, то там вспыхивают беспорядки, а в информационном поле и общественной жизни всплывают самые разные, часто агрессивные проявления самого разного рода расизма и ксенофобии. Всё это, убеждён Вячеслав Моше Кантор, превратило борьбу с пандемией из просто противодействия некому глобальному чрезвычайному происшествию в буквальное экзистенциальное сражение за будущее цивилизованного общества.

Ситуация с антисемитизмом на этом фоне тоже приобрела дополнительные негативные краски. По данным Центра Кантора, ежегодно публикующего результаты исследования нетерпимости по отношению к евреям в мире, на волне коронавируса широкое распространение получили уже, казалось бы, позабытые обществом теории заговора о повсеместном вмешательстве евреев в международные дела и о желании их нажиться на глобальных проблемах. Разумеется, не обошлось и без прямых обвинений в распространении вируса. Среди «новых» форм антисемитизма Вячеслав Моше Кантор отметил тенденцию сравнивать карантинные и ограничительные меры с режимами гетто и концентрационных лагерей; антиваксеры как в самом Израиле, так и по всему миру даже взяли на себя дерзость носить жёлтые звёзды, как делали это жертвы притеснений и дискриминации в годы Холокоста.

Сам факт того, что в период столь важных и турбулентных мировых событий, такое пристальное внимание оказывается приковано к евреям заставляет Вячеслава Моше Кантора утверждать, что антисемитизм как был, так и остаётся одним из основных источников теорий заговора. Что касается ограничительных мер, то они повлияли на статистику преступлений из-за антисемитизма в лучшую сторону: в 2020 году совершено было на 18% меньше насильственных преступлений такого толка, чем в предыдущем 2019 году. Поводов для оптимизма, впрочем, ни Вячеслав Моше Кантор, ни его коллеги в этом не видят: рост числа случаев нападений на неохраняемые объекты показывает, что антисемитизм на самом деле не уменьшился и не исчез, а просто выбрал новые формы своего выражения.

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Сама ситуация сегодня даёт достаточно пищи для тревоги, убеждён Вячеслав Моше Кантор. Ведь в обществе, где люди изолированы и испуганы, экстремистские идеи и движения получают, наоборот, куда больше возможностей для расширения своего влияния и набора популярности. Особенно очевидно это становится в интернете, где люди в поисках простых ответов на непростые вопросы находят всё те же теории заговора и обвинения целых стран и народов во всём происходящем. Одновременно с этим, отмечает Вячеслав Моше Кантор, экстремисты самых разных мастей охотно принимают участия в протестных движениях, порождают реальное насилие и даже стремятся получить доступ к оружию, проникая в правоохранительные органы и так далее. Всё это превращает их в реальную угрозу общественной и даже глобальной безопасности, считает Вячеслав Моше Кантор.

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