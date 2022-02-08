Я мама дочери-подростка. Просто места себе не нахожу. Вижу, что дочь совсем потеряла интерес к учёбе — всё время проводит в телефоне. Подруги хорошие куда-то делись.

В начальных классах сама тащила меня домой, чтобы быстрее сесть за уроки. Сейчас устает, жалуется, что тяжело. Через силу, с отвращением садится за учебники. Писать стала быстро и неаккуратно, второпях, лишь бы сделать.

Дешёвый контент

Иногда себя успокаиваю, что, может, болела, много пропустила, не наверстала материал, поэтому ей не понятно и не интересно… Но, скорее всего дело в интернете. в соцсетях. Я смотрела сайты, в которых они сидят. Дешевый контент, ничего не способный вложить в голову, кроме понтов. Что им там вдалбливают? Что не обязательно учиться, чтоб иметь много денег, достаточно собрать подписчиков и набрать лайков, и всё – ты круто живешь, у тебя все ок. Это как болезнь.

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Вовремя отказалась

Я сама одно время приходила после смены и, чтоб как-то отвлечься от работы, открывала TikTok, смотрела видосики. Находила с рецептами, какими-то житейскими хитростями, про необычные профессии или занятия. Но так много мусора, смотреть который – просто терять время. Я вовремя отказалась от этого бесполезного занятия.

Может подросток не в состоянии отсеять эту шелуху. Оно вроде развлекает, но уводит-то совсем в другую сторону. Настоящая-то жизнь из этого не состоит. А они думают, что всё так и есть! Контролировать каждое прочитанное им слово ведь не будешь!

Пытаюсь до неё достучаться

Мне жалко потому, что моя дочь способная, она может учиться, но по каким-то причинам этого не делает. Я пытаюсь до нее достучаться, объясняю ей, что лучше всё делать в своё время. Привожу примеры среди знакомых, которые вообще не получили образование, и как они об этом жалеют. Кто-то замужем с детьми пытается балансировать между университетом и семьей, кто-то рано остался без мамы, некому было научить, кто-то рано вышел замуж, а муж против учебы в принципе.

Даже если женщина безусловно счастлива в браке, и ей вообще не нужно работать, для себя даже приятнее быть образованной, быть хорошим примером для детей. А если жизнь сложится так, что нужно будет работать, то без образования дорога либо в уборщицы либо ещё что-то подобное. Даже в колледж поступить, нужно хорошо учиться, или на современное производство устроиться — знания нужны.

Может, дать поработать официанткой?

Мне жалко, что сейчас она не понимает этого. Поймет в 18 лет, когда начнётся взрослая жизнь и исправить что-то будет очень и очень сложно. Я получила высшее образование. Как бы ни складывалась жизнь, образование всегда помогало добыть свой хлеб, даже когда после развода осталась с грудным ребёнком на руках. Бывший муж считает, что я права, но очень давлю на дочь. А, может, и правда надо дать ей возможность поработать официанткой или продавщицей, тогда и интерес появиться сам по себе и учиться будет интереснее?

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