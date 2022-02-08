С 7 по 11 февраля врачи «красной» зоны работают с 8.00 до 20.00. По сравнению с прошлой неделей, график работы продлили на 30 минут.
До 13.00 работают:
- кабинет 307 — Новик Ольга Викторовна;
- кабинет 304 — Ермолович Ульяна Олеговна.
До 13.30 работают:
- кабинета 301 — Анопреенко Сергей Александрович;
- кабинет 312 — Прохореня Людмила Викторовна.
С 12.30 до 20.00 работает:
- кабинет 306к — Синякова.
С 14.00 до 20.00 работают:
- кабинет 301к — Лебедько Владимир Викторович;
- кабинет 312к — Синякова Млынчик Татьяна Федоровна.
В субботу и воскресенье «красная зона» зона работает с 9.00 до 15.00.
Справка
- Колл-центр взрослой поликлиники: суббота с 9.00 до 15.00, телефон: 7 17 38, 7 17 44.
- Колл-центр детской поликлиники: 5 67 63.
- Регистратура взрослой поликлиники: 7 17 17 (рабочие дни с 7.30 до 19.30, в субботу с 9.00 до 14.30).
- Вызов терапевта на дом: 6 23 25 (в рабочие дни с 7.30 до 15.00); 7 17 17 (в субботу с 9.00 до 12.00).
- Приём заявок на выписку рецептов для инвалидов 1 и 2 группы и лиц старше 65 лет: 7 17 06 (с 9.00 до 12.00).
- «Горячая линия» Слуцкой ЦРБ: 7 17 34 (с 8.00 до 15.00 в рабочие дни). Специалист может ответить на вопросы об организации работы Слуцкой ЦРБ во время пандемии, в каких случаях и куда обращаться.
- Консультативная помощь населению по медицинским вопросам в Слуцкой ЦРБ: 7 15 08.
- «Горячая линия» Слуцкого ТЦСОН для заказа доставки продуктов и медикаментов пожилым гражданам и инвалидам: 3 67 04.
- Записаться на вакцинацию против COVID-19 в Слуцке можно по телефону 7 17 44.