С 7 по 11 февраля врачи «красной» зоны работают с 8.00 до 20.00. По сравнению с прошлой неделей, график работы продлили на 30 минут.

До 13.00 работают:

  • кабинет 307 — Новик Ольга Викторовна;
  • кабинет 304 — Ермолович Ульяна Олеговна.

До 13.30 работают:

  • кабинета 301 — Анопреенко Сергей Александрович;
  • кабинет 312 — Прохореня Людмила Викторовна.

С 12.30 до 20.00 работает:

  • кабинет 306к — Синякова.

С 14.00 до 20.00 работают:

  • кабинет 301к — Лебедько Владимир Викторович;
  • кабинет 312к — Синякова Млынчик Татьяна Федоровна.

В субботу и воскресенье «красная зона» зона работает с 9.00 до 15.00.

Справка

  • Колл-центр взрослой поликлиники: суббота с 9.00 до 15.00, телефон: 7 17 38, 7 17 44.
  • Колл-центр детской поликлиники: 5 67 63.
  • Регистратура взрослой поликлиники: 7 17 17 (рабочие дни с 7.30 до 19.30, в субботу с 9.00 до 14.30).
  • Вызов терапевта на дом: 6 23 25 (в рабочие дни с 7.30 до 15.00); 7 17 17 (в субботу с 9.00 до 12.00).
  • Приём заявок на выписку рецептов для инвалидов 1 и 2 группы и лиц старше 65 лет: 7 17 06 (с 9.00 до 12.00).
  • «Горячая линия» Слуцкой ЦРБ: 7 17 34 (с 8.00 до 15.00 в рабочие дни). Специалист может ответить на вопросы об организации работы Слуцкой ЦРБ во время пандемии, в каких случаях и куда обращаться.
  • Консультативная помощь населению по медицинским вопросам в Слуцкой ЦРБ: 7 15 08.
  • «Горячая линия» Слуцкого ТЦСОН для заказа доставки продуктов и медикаментов пожилым гражданам и инвалидам: 3 67 04.
  • Записаться на вакцинацию против COVID-19 в Слуцке можно по телефону 7 17 44.