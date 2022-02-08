С 7 по 11 февраля врачи «красной» зоны работают с 8.00 до 20.00. По сравнению с прошлой неделей, график работы продлили на 30 минут.

До 13.00 работают:

кабинет 307 — Новик Ольга Викторовна;

кабинет 304 — Ермолович Ульяна Олеговна.

До 13.30 работают:

кабинета 301 — Анопреенко Сергей Александрович;

кабинет 312 — Прохореня Людмила Викторовна.

С 12.30 до 20.00 работает:

кабинет 306к — Синякова.

С 14.00 до 20.00 работают:

кабинет 301к — Лебедько Владимир Викторович;

кабинет 312к — Синякова Млынчик Татьяна Федоровна.

В субботу и воскресенье «красная зона» зона работает с 9.00 до 15.00.

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