«Кур’ер» публикует подборку фотографий наших читателей, на которых изображена снежная зима в Слуцке и его окрестностях.

Как снег украсил Слуцк. Подборка фото
Фото: Александр Шелехов
Как снег украсил Слуцк. Подборка фото
Фото: Александр Шелехов
Как снег украсил Слуцк. Подборка фото
Фото: Александр Шелехов
Как снег украсил Слуцк. Подборка фото
Фото: Сергей Кульбицкий в Facebook
Как снег украсил Слуцк. Подборка фото
Фото: Сергей Кульбицкий в Facebook
Как снег украсил Слуцк. Подборка фото
Фото: Сергей
Как снег украсил Слуцк. Подборка фото
Фото: Сергей