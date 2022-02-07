Последнее время часто говорят о пенсионерах: то про скидки, то пенсию повысили. Вот мы, соседки-пенсионерки, на днях собрались поговорить. Правда, не около дома, а созвонились в Skype. Соскучились. В реальной жизни встречаться опасаемся — коронавирус.

По возрасту мы разные. Одной на днях исполняется 85 — поздравили со скорым юбилеем. Остальным — от 58 до 71 года. Объединяют нас не только место жительства, но и схожие интересы. По весне все мы разъезжаемся по деревням и лето проведём там, а зимовать вернёмся в город. Живём на пенсию, только одна немного подрабатывает.

Поэтому и разговоры были о том о сем, о нашем — пенсионерском. Обсуждали, как дольше оставаться активными, чтобы не стать обузой своим родным. Я им рассказала, что уже год назад была принята Национальная стратегия «Активное долголетие — 2030». В вашей газете про это тоже читала. Они про это не слышали и заинтересовались, что это нам даёт? Нашла этот документ, вместе читали и обсуждали, что обещают и какие возможности есть у нас сейчас.

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Про возможность пенсионерам работать

Мы нашли много хороших пунктов в этой программе. Вот записано, что будут стимулировать более продолжительную трудовую жизнь. Пока из всех нас только одной предложили поработать на заслуженном отдыхе. Остальных не спрашивали, попрощались. Хотя работать они хотели. Пока для пенсионеров нет особых условий. Например, вариантов работы на несколько часов в день или в неделю, чтобы и активность сохранять, и здоровья хватало.

Какой уровень дохода комфортный?

Больше всего обсуждали пункт о комфортном уровне дохода для пожилых граждан. Какой он комфортный? Мои приятельницы сошлись во мнении, что на 350 рублей, конечно, не прожить, а вот 600, наверное бы, хватило, если цены не будут расти.

О возможности учиться на пенсии

Лично мне нравится обещание — предоставить пенсионерам возможность для обучения в течение всей жизни, расширить доступ к получению образования и повышению квалификации. Я бы хотела и обучаться, и повышать квалификацию, ну и, конечно, применять эти знания — работать.

Про включённость в жизнь общества

Правильной посчитали мы и такую цель — обеспечить защиту прав и достоинства пожилых граждан, создать условия для их социальной включённости в жизни общества. Как мы это ощущаем сейчас — сказать трудно… Правда, двоим из нас предлагали поучаствовать в избирательных комиссиях.

Хотим двигаться и развиваться

Написано, что будет активизирована деятельность клубов и центров для разных возрастных групп на базе организаций культуры, общественных объединений и других организаций. Двое из нас ходят в кружки в Слуцкий центр социального обслуживания. Но туда принимают с 60 лет, ну и выбор занятий там ограничен. К тому же на пенсию женщины уходят с 58 лет. Может, кто-то из слуцких пенсионеров знает места, где можно заниматься, активно развиваться, кроме соццентра? Поделитесь!

О развитии социального обслуживания для обеспечения достойного качества жизни пожилых граждан не можем ничего сказать. Помощью социальных работников, слава Богу, ещё не пользуемся.

Мы оптимисты, надеемся, что все эти задачи будут выполнены. Жалко, что время идёт быстро. Можем и не дожить до такого отношения к людям «золотого» возраста.

В тему:

«Старушечьи занятия — не моё. Буду трудиться до конца». Рассуждения случчанки о комфортном доходе для пенсионеров.

о комфортном доходе для пенсионеров. «Я уже не помню вкус масла…». Как живёт случчанин, который ухаживает за инвалидом 1 группы.

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