Стародорожане будут грибы мариновать

В прошлом году Стародорожский плодоовощной завод презентовал «премиальную» продукцию под торговой маркой Dofami. Она специализируется на выпуске нектаров и морсов в основном из дикорастущих ягод.

Сегодня коллектив специалистов работает над тем, чтобы выпускать маринованные боровики, лисички, шампиньоны, грузди и маслята. Уже закуплена новая фигурная тара, которая в полной мере позволит оценить внешний вид лесных даров.

По словам Дмитрия Бондарева, директора завода, предприятие состоит в партнёрских отношениях с торговыми сетями Беларуси, по заказу которых производит продукцию под их фирменными марками: для «Соседей» — «Суседскі маёнтак», для «Добронома» — «Добринка», для Green — «Местное известное».

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Завод экспортирует продукцию в Россию, Таджикистан, Казахстан. В 2021 году производились поставки также в Великобританию, Францию, Украину, Польшу.

На Слуцком льнозаводе наращивают экспорт

Директор Слуцкого льнозавода Николай Мисник рассказал о проблемах и планах предприятия на текущий год.

По его словам, в 2021 году в среднем номер льнотресты составил 0,78 (длина волокна в метрах). Это выше прошлогоднего показателя, но качество волокна ниже, чем ожидалось. В связи с этим есть проблемы по переработке льнотресты.

На заводе работают две линии — старая и новая линия Departure, которая может перерабатывать тресту номером 1-1,2. Поэтому есть проблемы с переработкой.

Из хороших новостей — вырос спрос на волокно, тресты не хватает и за рубежом. В январе этого года цена на волокно поднялась ещё на 10%.

Если в январе 2021 года экспорт в денежном выражении составил только $1 тысячу , то в этом году уже около $50 тысяч. В планах руководства к концу месяца выйти на $100 тысяч. По прошлому году экспорт составил порядка $363 тысяч.

В этом году планируется получить миллион долларов. Экспорт слуцкого льна в основном в Россию, Вьетнам и Китай. Это около 30% продукции.

Также в планах заменить старую линию на современную — МТА российского производства, которая позволит успешно справляться с переработкой как длинного, так и короткого волокна.