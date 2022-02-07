«Очень странная картина». Эксперт разобрала знаменитое полотно Скрипниченко, сюрреалиста из Слуцка

Надежда Усова, ведущий научный сотрудник Художественного музея, для Onliner проанализировала работу «Сегодня праздник» кисти Георгия Скрипниченко, белорусского художника-сюрреалиста, выходца из Слуцка.

Справка: Георгий Скрипниченко родился в 1940 году в Николаеве (Украина). Детство прошло в Слуцке. Учился в средней школе №10. Занимался в студии изобразительного искусства Владимира Садина (где начинали также братья Басалыги, Владимир Акулов, Владимир Цеслер и другие знаменитые художники).

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В 1966 году закончил Минское художественное училище, жил и работал в Минске. Одним из первых в белорусском искусстве обратился к направлению «сюрреализм». Его произведения находятся в Национальном художественном музее Беларуси, Музее современного искусства и других.

Что изображено на картине «Сегодня праздник»?

Она датирована 1985 годом и, скорее всего, была написана к выставке, посвященной 40-летию победы в Великой Отечественной войне. В работе лишь мелькают черты сюрреализма, который в дальнейшем поглотит мастера. Однако, как считает Надежда Усова, основные приемы построения сюрреалистической картины — игра с пространствами, многочисленные детали, становящиеся символами, здесь уже присутствуют. На полотне мы видим мастерскую художника. Перед нами стоит мольберт с только что законченным творением. На нем — разрушенный город, бабушка в проеме сарая, чертополох, лежащий теленок… Мальчик, изображенный со спины, несет женщине цветы.

Надежда Усова уверена, что такой работы у Скрипниченко нет и он фактически написал картину в картине, использовав еще один любимый прием сюрреалистов.

Слева от мольберта — другое полотно, справа — окно, в нем виднеется праздничная демонстрация. На стене висят часы, рог быка, календарь, на котором стоит дата — 9 мая.

— Очень странная картина. В нее нужно внимательно вглядываться. С одной стороны, она достаточно идеологически выдержана, но с другой — в ней нет военного пафоса, победу Скрипниченко трактует не как все тогдашние художники. Это совершенно не батальная картина и не изображение ветеранов. Это как бы рефлексия человека, который мальчиком прошел через войну. Тем более мы знаем, что художник родился в украинском Николаеве и ребенком пережил оккупацию, — объясняет собеседница. — Отец ушел на фронт, и будущий художник жил фактически в разрушенном городе. Здесь, возможно, изображена его бабушка, и Скрипниченко таким образом, повторюсь, показал свое военное детство. Он говорил, что пишет не картины, а фантазии. Но эти фантазии у сюрреалистов часто подкреплялись узнаваемыми деталями. Так и здесь — треснувшее стекло форточки, абсолютно точно изображенная палитра с тюбиками красок, кувшин и бутылка, яблоки на подоконнике. Но есть и загадочная деталь — тонкая палочка, указывающая на картину…

Какая еще символика присутствует на картине?

На полотне много различных деталей, которые могут служить подсказкой к пониманию творчества художника в целом либо этой картины в частности. Рассмотрим некоторые из них.

Голубь на форточке. Отсылка к голубке Пикассо — символ мира, чистоты и спокойствия, созданный испанским художником в 1949-м для Всемирного конгресса сторонников мира. В контексте военной тематики данный символ весьма понятен, если знать этот контекст.

Картина слева от мольберта. Работа «Сегодня праздник» выполнена правдиво, даже гиперреалистично, но в ней все равно есть отсылки к сюрреализму. Ну, к примеру, полотно, которое стоит слева в углу картины. Оно создано явно в сюрреалистичной манере, не без магических вкраплений. Если внимательно присмотреться, можно увидеть ленту, прямо с холста ниспадающую на пол мастерской.

Работа «Сегодня праздник» выполнена правдиво, даже гиперреалистично, но в ней все равно есть отсылки к сюрреализму. Ну, к примеру, полотно, которое стоит слева в углу картины. Оно создано явно в сюрреалистичной манере, не без магических вкраплений. Если внимательно присмотреться, можно увидеть ленту, прямо с холста ниспадающую на пол мастерской. Календарь. Главная подсказка зрителю, которая дает понять, о каком празднике на картине идет речь. Если этот ключ не заметить, не знать историю картины, догадаться весьма непросто.

Часы. Приглядитесь, их корпус деформирован. Возможно, на картине они использованы в качестве декора, но для сюрреалистов этот символ имеет важное значение. У того же Сальвадора Дали есть очень известная и узнаваемая работа «Постоянство времени», на котором изображены три стекающих циферблата. Этот образ выражает уход от линейности понимания времени, его тщетность и скоротечность.

Вид из окна. Скрипниченко работал в Минске, в мастерской на улице Максима Танка. Мастер намеренно изобразил вид на центр города — с виднеющимся вдали Театром оперы и балеты, телевышками, кафедральным собором и людьми, спешащими на демонстрацию.

Увидеть работу Скрипниченко в Художественном музее можно в любой день недели, кроме вторника. Работает музей до семи вечера, а в четверг — до девяти.

Полностью материал читайте в источнике.