Госстандарт проверил икру, которую продают на рынках и ярмарках. Оказалось, что таких производителей не существует, а внутри банок находится продукт, который не содержит ДНК лососевых видов рыб.

В редакцию «Кур’ера» написала случчанка и рассказала, что одна такая икра от производителя ООО «Дельта» до сих пор стоит у неё в холодильнике. Женщина утверждает, что купила две банки лососевой икры в одном из сетевых магазинов перед Новым годом (мы не указываем название магазина, так как у женщины не сохранился чек. — Прим.ред.). Одна баночка стоила около 14 рублей. Когда семья открыла к праздничному столу первую, икринки оказались идеально ровными, а на вкус — похожими на имитированную икру.

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На сайте Госстандарта пишут, что под их внимание попала импортная лососевая икра и консервированная рыбная продукция 10 изготовителей. Нарушения обнаружили у всех.

«Изучение только маркировки этой продукции привело к тому, что ее реализацию мы запретили, — говорит Оксана Мурашкевич, начальник Витебской областной инспекции Госстандарта. — Как оказалось, девяти из десяти указанных на этикетках изготовителей на самом деле нет».

Изготовители, которых на самом деле не существует:

ООО «Персей»;

«Сахал»;

ООО «Сальмоникс»;

ООО «Сахалин Порт»;

ООО «Сахалинская икра»;

ООО «ЯкутРыб»;

ООО «Дельта»;

ООО «13»;

ООО «Жемчужина Камчатки».

В Витебской областной инспекции Госстандарта говорят, что либо эти предприятия ликвидировали, либо сведений о них не существует.

Специалисты проверили четыре наименования икры лососевой зернистой в Институте генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси. Результаты показали, что ни один из этих образцов не содержал ДНК лососевых видов рыб (сёмга, радужная форель, горбуша, кижуч, кета, нерка).

Получается, что этот продукт не является икрой лососевых рыб, а наименование, указанное изготовителем в маркировке, недостоверно и вводит потребителя в заблуждение относительно вида и происхождения продукта, отмечают в Госстандарте

Эту поддельную икру уже запретили продавать в Беларуси. А продукт, который купила жительница Слуцка, уже внесли в Реестр опасной продукции. Туда же добавили и три вида поддельной икры, которые проверили в лаборатории.