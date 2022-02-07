«А так бы заплатили 200 рублей»… В Слуцке БЕСПЛАТНО отдают хороших сторожевых псов (сюжет с Александром Бранкевичем)

Ищут хозяев сторожевые собаки. Все они стерилизованы, привиты, обработаны от паразитов и здоровы. То есть, деньги (а это минимум 200 рублей) на эти медуслуги хозяевам уже тратить не придётся. У животных есть паспорта с записями о вакцинации.

Почти все эти собачки — образцовые охранники для частных домов. Не привередливы, но отдадут их только в хорошие заботливые руки. Людям, которые дадут тёплую будку и будут включать в рацион собак мясное, а не только пустую кашу.

Реклама

Ведущий: Александр Бранкевич, Видео: Глеб Рулёв

Соня

Соня, 6 месяцев, спасена с улицы вместе с мамой. Очень хорошая охранница, своих любит, но на чужих громко лает.

Динка

Динка — сестричка Сони. Ей тоже 6 месяцев. Ещё больше не любит чужих, чем её сестра, но к своим ласкается. Будет незаменимой сторожевой собакой.

Злата

Злата — ещё одна сестра Сони и Динки. Тоже обладает хорошими охранными качествами. Все три девочки унаследовали эту черту у своей мамы, которая уже нашла своих хозяев и успешно охраняет двор частного дома.

Ёлка

Ёлка уже взрослая небольшая собака, ей около 4 лет. Имя своё получила, потому что её маленьким щенком волонтёры нашли под ёлкой.

Ёлка — невероятно добрая, ласковая и деликатная. Станет самым верным другом и компаньоном. Уже пробовала охранять дом, но её вернули волонтёрам из-за излишней мягкости характера.

Беляш

Беляш — взрослый пёс, переживший предательство. Прошлые хозяева обрекли его на смерть, от которой спасли волонтёры. Отличный охранник и друг.

Рома

Рома — помесь овчарки с чау-чау. Ему около 2 лет. Очень добрый, но хорошо охраняет территорию. Отличается умом, красотой и большим размером. На цепи жить не может, только в просторном вольере или во дворе с высоким забором.

Баська

Баська — добрый и хороший пёс. Лает на чужих, но ласковый. Его тоже уже отдавали в семью, но пришлось забрать, так как о нём не заботились, и он стал запуганным и очень худым. Сейчас Баська уже немного развеселился и раздобрел, ищет хорошую и любящую семью, которая окончательно вернёт ему веру в людей.

Если вам понравился кто-то из собак и вы хотите взять её или его себе, звоните по телефону (8 029) 184 81 61 (Валентина).