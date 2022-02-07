На этой неделе можно поблагодарить изобретателей огнетушителя и кинокамеры. Во вторник, 8 февраля, — рассказать детям об интернет-безопасности, а в четверг, 10 февраля, обязательно задобрить домового.

Какие праздники в мире и в Беларуси отмечаются на этой неделе, какие интересные даты есть в истории страны, об этом расскажет календарь дат. Читайте обзор «Кур’ера».

7 февраля — День рождения огнетушителя. 7 февраля 1863 года американский инженер Алан Крей запатентовал устройство для тушения пожаров. В 1904 году инженер россиянин А. Лоран изобрел пенный огнетушитель. Позже возникли порошковые и углекислотные огнетушители.

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8 февраля — Всемирный день безопасного Интернета. Всемирный день безопасного Интернета отмечается ежегодно во второй вторник февраля. Цель праздника – информировать людей об угрозах. которые возникают при использовании Интернета. Интернет таит в себе много опасностей: сомнительные знакомства, мошенничество с деньгами, нелегальная работа, похищение личных данных и многое другое.

9 февраля — День рождения стриптиза. Первый в мире стриптиз был показан 9 февраля 1893 года на сцене Мулен Руж во время вечеринки, устроенной парижскими студентами. Во время импровизированного конкурса красоты модель под сценическим псевдонимом Мона скинула с себя всю одежду, за что её арестовали и оштрафовали на 100 франков. В том же 1893 году стриптиз появился и в Чикаго, где обнажилась танцовщица кабаре. Стриптиз десятилетиями считался крайне непристойным, но сейчас легально существует во многих странах.

10 февраля — День домового. Точная дата праздника неизвестна. В славянской мифологии домовой – дух жилища, покровитель и хозяин дома. Его называют по-разному: домовик, дедушка, хозяин, доможил, дух-хранитель, запечник, хатник, банник. В этот день люди задабривают домового, чтобы он не превратился в злого духа. Угощают его сладостями, кашей, стаканом молока. Можно подарить ему «скарб» – маленькую коробочку, наполненную старыми монетами, семечками, бусинками, красивыми пуговками. Домовой не терпит ссор. считается, что он может дать о себе знать: начать бить посуду, издавать звуки.

11 февраля — Всемирный день больного. Учреждён в 1992 году Папой Римским Иоанном Павлом Вторым. Дата приурочена к явлению Богоматери Лурдской 11 февраля. Святая Дева стала символом спасительницы нездоровых людей. По преданию, она исцелила множество больных.

12 февраля — Международный день брачных агентств. Праздник возник в Украине. 1 декабря 2010 года его зарегистрировал Государственный департамент интеллектуальной собственности Министерства образования и науки страны. Дата установлена в канун Дня Святого Валентина. Первое брачное агентство «Бюро встреч и адресов» открылось в Лондоне 29 сентября 1650 года.

13 февраля — День рождения кинокамеры. 13 февраля 1895 года братья Луи и Огюст Люмьер получили патент на изобретение, которое назвали синематографом. 28 декабря того же года они продемонстрировали устройство в действии. Луи и Огюст устроили платный аттракцион – просмотр первого короткометражного фильма в «Гран кафе» в Париже.