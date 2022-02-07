Специалисты Слуцкого ЦГиЭ рассказали «Кур’еру», как делать утреннюю гимнастику и что необходимо для её проведения.

«Пользу утренней гимнастики для детей сложно переоценить. Но важно понимать, что упражнения лучше выполнять натощак, либо не ранее чем через 30-40 минут после приёма пищи (лёгкого завтрака).

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Длительность утренней гимнастики для детей в возрасте:

от 1 года до 2 лет должна составлять 5-7 минут,

от 2 до 3 лет — 10 минут,

от 3 до 4 лет — 15 минут,

в возрасте от 4 до 5 лет — 20-25 минут,

для 5-6-летних — 30 минут,

для 6-7-летних — 35 минут.

Утренняя гимнастика должна состоять из вводной, основной (общеразвивающих упражнений) и заключительной частей.

Если есть возможность, то летом утренняя гимнастика может проводится на улице или открытой веранде. При проведении гимнастики в квартире зимой необходимо предварительно проветрить комнату, а летом нужно открыть окно.

Что необходимо для проведения утренней гимнастики

При проведении утренней гимнастики, выбирайте одежду, не стесняющую движения, выполненную из натуральных тканей. Для дома достаточно майки, трусиков и носочков. Если гимнастика проводится на улице, следует одеться по погоде.

Чтобы гимнастика приносила только пользу учитывайте здоровье ребёнка и желание. При первых признаках инфекционного или вирусного заболевания отложите проведение гимнастики до полного выздоровления.

Не переутомляйте ребёнка, пусть гимнастика выполняет свою главную задачу: помогает организму проснуться и дарит заряд бодрости. Тогда вы постепенно приучите ребёнка к физическим упражнениям. Превратите её в традицию, занимательную игру и будите выполнять регулярно.

Личный пример родителей для ребёнка убедительнее всяких аргументов, и лучший способ привить малышу любовь к утренней гимнастике — заняться ею вместе с ним».