Столовую №5 в Слуцке опять продают с аукциона. За год она подешевела на 318 тысяч рублей

В понедельник, 21 февраля, в Минске пройдёт аукцион по продаже столовой №5 (улица Ленина, 145). Начальная цена лота — 584 400 рублей.

Напомним, что 28 января 2021 года на аукционе за столовую, которая принадлежит «Слуцкому Агросервису», просили 902 880 рублей. То есть сейчас продают на 318 480 рублей дешевле.

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Помимо основного здания, в лот в ходят три пристройки, теневой навес, холодная пристройка, два склада, гараж, сарай и два навеса.

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