Столовую №5 в Слуцке опять продают с аукциона. За год она подешевела на 318 тысяч рублей

В понедельник, 21 февраля, в Минске пройдёт аукцион по продаже столовой №5 (улица Ленина, 145). Начальная цена лота — 584 400 рублей.
Напомним, что 28 января 2021 года на аукционе за столовую, которая принадлежит «Слуцкому Агросервису», просили 902 880 рублей. То есть сейчас продают на 318 480 рублей дешевле.
Помимо основного здания, в лот в ходят три пристройки, теневой навес, холодная пристройка, два склада, гараж, сарай и два навеса.
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