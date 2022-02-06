Ревности, как и любви, все возрасты покорны. Она прокрадывается в наши романтические отношения, может подтачивать дружбу и проявляется не только у взрослых, но и у детей. Если вы не единственный ребёнок в семье, то вам совершенно точно знакомо это чувство, когда за внимание родителей развязывается нешуточная война. Theoryandpractice рассказывает, откуда берётся детская ревность и что с ней делать взрослым.

Почему дети ревнуют?

С ревностью люди сталкиваются часто, даже чаще, чем сами готовы признать. Отцы психоанализа Зигмунд Фрейд и Карл Густав Юнг отмечали, что часто, испытывая ревность, человек скрывает это чувство не только от других, но и от самих себя. Но если взрослые склонны к самообману, то дети, впервые столкнувшись с ревностью, зачастую просто не знают, что за чувство они испытывают и что с ним делать.

Ревность как детей, так и взрослых строится в первую очередь на страхе, в частности на страхе быть покинутым. Затем к этому чувству примешивается гнев и другие эмоции. Для ребёнка, как и для взрослого, это в первую очередь сигнал тревоги: «Тебя сейчас бросят, ты останешься один насовсем», а для маленького человека, о котором всю его жизнь заботились (самостоятельность в раннем возрасте воспринимается как увлекательное приключение или игра), это пугающая перспектива.

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«Ревность — это абсолютно нормальное чувство, которое появляется само по себе, а не потому что родители ведут себя как-то не так. Причиной может стать как появление другого человека в семье, так и смена окружения, например посещение детского сада или школы, где ребёнок будет участвовать в конкуренции за внимание воспитателя, учителя или другого ребёнка. Ощущение нахождения в конкурентной среде нормально для человека — как для ребёнка, так и для взрослого», — комментирует детский психолог, ТРИЗ-педагог Ксения Несютина, автор книги «Баланс мамы и ребёнка».

Ревность ребёнка может проявляться в активных попытках привлечь к себе внимание. Он может делать это всеми доступными ему способами, например, демонстрируя родителям какие-то свои достижения, пусть даже самые маленькие (делать самодельные открытки, показывать трюки со словами «Смотри, как я умею!»), или же он резко утратит самостоятельность и будет просить помощи во всём, от одевания до завязывания шнурков, либо же даже начнёт проявлять агрессию и действовать назло родителям.

«Ребёнок может проявлять ревность словами, говорить родителю, например, что тот уделяет гораздо больше времени младшему сиблингу. Это нормально, это тот момент, когда родитель может почаще говорить с ребёнком, обсуждать ситуацию, строить диалог. Но если ребёнок начинает вести себя агрессивно, даже жестоко, например по отношению к младшему, это однозначный звоночек для родителей, что они не справляются. Никогда не бывает, что это ребёнок слишком вредный или слишком требовательный; пока он маленький, ему нужна помощь родителей», — объясняет Ксения Несютина.

Сцены ревности

Ребёнок может начать ревновать родителей, когда в семье появляется младший ребёнок и фокус всей семьи смещается на новорождённого. Ревность будет подхлёстывать и тот факт, что теперь мать проводит больше времени с младшим ребёнком и что вся семья испытывает больше эмоций из-за младшего (потому что многие находят младенцев умилительными). Старший ребёнок может выражать свою ревность фразами в духе «Раньше было лучше, мы могли играть вместе целый день», но это ещё не повод подозревать старшего в жгучей ненависти, а матери — считать, что она не справляется. Это не значит, что ваш ребёнок не испытывает других чувств к новому члену семьи, но, возможно, он выражает то, что проигрывается у него сильнее всего.

Отдельно старшего ребёнка провоцировать на злобную ревность будет ситуация, когда родители подстраивают жизнь старшего ребёнка под интересы младшего в самых банальных (на их взгляд) вещах. Это может прослеживаться через фразы «Отдай ему/ей свою игрушку, не видишь, она плачет?», «Выключай свои мультики, мы идём гулять» и так далее. В более серьёзном сценарии ребёнок может начать пакостить младшему: толкать, щипать, отбирать игрушки. Как правило, такое поведение может быть связано с тем, что в семье не принято говорить про эмоции и свои чувства, и тогда задача родителя в первую очередь — помочь ребёнку разобраться в своих ощущениях. В этой ситуации также важно не навязывать любовь к младшему и не ругать ребёнка, ему нужно простым понятным языком объяснить, что его никто не бросит и не оставит, и не заменит новым членом семьи.

В ещё одном сценарии ревности ребёнок начнёт проявлять асоциальное поведение: он будет драться в школе или детском саду, у него ухудшатся оценки, он станет менее общительным, закрытым, пассивным.

«Часто дети в таком состоянии говорят, что просто обожают своих младших братьев или сестёр, родители активно подтверждают это, но когда их спрашивают, в какой момент началось такое состояние ребёнка, они подтверждают, что после появления младшего», — комментирует Ксения Несютина.

Что делать?

Проводите время со старшим ребёнком.

Именно отдельно от младшего, а не берите старшего «за компанию». Находите хотя бы 15–20 минут, чтобы поговорить, поиграть, вместе посмотреть мультики. Не пытайтесь его переубедить или навязать ему любовь к младшему. Если есть такая возможность, подготовьте ребёнка к появлению младшего брата или сестры. Расскажите ребёнку о его младенчестве, о том, как ему нужна была помощь во всём и как это теперь нужно будет младшему. Не сравнивайте детей. Часто родители, сами того не замечая, заставляют детей соревноваться, сравнивая. Но это несправедливо просто потому, что дети разного возраста — как бойцы разных весовых категорий, у одного явно будет преимущество в скорости, моторике, знаниях.

«Но и говорить детям, что они одинаковые, — это не выход. Каждый хочет получать свою любовь от родителя, индивидуальную, а не такую же, как у брата и сестры. В этом и фишка любви: она у каждого своя. Поэтому, выбирая слова, лучше избегать фразы «Я вас люблю одинаково». Попробуйте вместо этого «Я люблю вас обоих: и тебя люблю, и тебя люблю» и подчеркните индивидуальность каждого ребёнка», — советует Ксения.