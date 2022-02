Новозеландец потерял паспорт и нашёл его в своём сканере лишь через 2 года. Оказалось, подобная судьба у людей по всему миру была у многих

Новозеландский писатель и музыкант Каллум Найт два года назад потерял паспорт — и, вероятно, не захотел платить 191 новозеландский доллар за восстановление документа. Вместо этого Найт пользовался PDF-копией паспорта, пишет «Медуза». И вот однажды мужчина заглянул в сканер у себя дома — и угадайте, что он там нашёл.

y’all, I lost my passport two years ago and have been using the same PDF scan as a substitute ever since. this is where I found it today pic.twitter.com/3anuTGOOXz — cal is fine (@_callumknight) January 31, 2022

На момент написания этого текста твит набрал больше 470 тысяч лайков — очевидно, многие сталкивались с чем-то подобным. И они начали делиться своими историями. Первая, судя по описанию профиля, из Швеции.

I kid you not, I just found my passport cause of your post, sadly I already had to replace it since I needed it for my trip last month but god the coincidence, thank you! pic.twitter.com/mBnQSGPbhn — Theo ✦ cactheo (@cacthebo) February 1, 2022

«Я не шучу, я только что нашёл свой паспорт благодаря тебе. К сожалению, я уже заменил его, потому что документ нужен был для поездки в прошлом месяце. Спасибо!»

А вот рассказ из Кении.

A friend @njorogekui just sent me your post and I was just about to laugh until I got out of bed at 3am and peeked into my disused scanner. 6 months of hell and I even had to get it replaced for emergency travel. I’m as grateful as I am stumped 🙈😅🤣🤣🤣 Next my ID card🙆🏾‍♂️ pic.twitter.com/EPoahekpWK — Creative Industry Ambassador (@davidmuriithi) February 2, 2022

«Друг прислал мне этот твит, и я уже собирался было рассмеяться, но вдруг встал с кровати в три часа ночи и заглянул в свой сканер, которым не пользуюсь. Я успел провести полгода в аду, и мне даже пришлось менять паспорт для экстренной поездки. Я благодарен и озадачен. На очереди ID-карта»

Нидерланды на связи.

Well not 2 years and not as important as a passport, but my student card has been there for 6 months, since I made a scan of it and I probably would have forgotten it again if not for your tweet, when I will need it in march 😅 pic.twitter.com/Cy3oy2oPGL — Romana Pernisch (@pernischova) February 1, 2022

«Что ж, не два года и не так важно, как паспорт, но моя студенческая карта лежала здесь полгода — с тех пор, как я отсканировала её и возможно забыла бы, если бы не этот твит. Карточка понадобится в марте»

И Великобритания тоже!

My passport has been lost since we moved house last year. Your post just inspired me, and guess what…(@lcromptonreid ) pic.twitter.com/IlZpXnfyrb — Simon Crompton-Reid🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇺🇳🇦🇶 (@simonC_R) February 1, 2022

«Я не мог найти паспорт с тех пор, как переехал в прошлом году. Твой пост вдохновил меня — и угадай что…»

И США. Ладно, пожалуй, остановимся на этом.

Holy shit! You just helped me find mine!!!!!! I’ve been searching high and low for a couple months. Omg 😍😭😭😭😭😭 forever grateful for this tweet pic.twitter.com/slTPhvaV8b — kadley (@kadleysays) February 1, 2022

«Твою мать! Ты помог мне найти мой паспорт! Я искала его везде несколько месяцев. Боже мой! Вечно благодарна за этот твит»

Не у всех нашлась жизненная история про документы, и в ход пошли шутки и мемы.

«Надеялся найти отца, впрочем, неважно»

You give me hope to find my dad but nvm pic.twitter.com/XHRwqY5sXt — SoVlog 🇹🇳🇫🇷 (@_SoAgera) February 1, 2022

2. Надпись на картинке: «Что происходит? Я на этом фото, и мне это не нравится»

That’s sounds like something I’d do. pic.twitter.com/irGfiTlyTH — Sir Pepito Bismol, Earl of Blackstool (@anbayanyay) February 1, 2022

3. «Ребята, спасибо, вы помогли мне найти кота, которого я искал!»

Guys, you’ve helped me find my cat I was looking for!

Thanks! pic.twitter.com/3hkg21GhN7 — Сергей Аверьянов (@averyanov) February 1, 2022

4. «Спасибо за твит, нашел круассан!»

Thank you for this tweet, I managed to find my croissant! pic.twitter.com/Q06vm7ccMs — jung (@jungmergs) February 2, 2022

Признайтесь, захотелось найти в сканере если не кота, то хотя бы круассан?