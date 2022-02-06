Происшествия на выходных: женщина упала с 8 этажа, потом вернулась в квартиру и вызвала себе «скорую»

На белорусско-польской границе фура сбила сотрудницу таможни

На границе Беларуси и Польши в пункте пропуска «Козловичи» днём 5 февраля 38-летний житель Бреста на фуре сбил 28-летнюю сотрудницу таможенной службы. Девушка умерла на месте. В отношении водителя возбуждено уголовное дело. Onliner

В Ивацевичском районе мужчину придавило школьным автобусом

В субботу, 5 февраля, в МЧС сообщили, что в Ивацевичском районе на территории учреждения образования мужчину придавило автобусом. Когда спасатели приехали на место, они увидели, что под школьным автобусом за правым передним колесом лежит на спине человек и не может выбраться. Сотрудники МЧС домкратом подняли автобус и достали мужчину. Он госпитализирован. БелТА

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В Витебске мужчина забрался в чужой дом и погиб там при пожаре

Вечером 5 февраля в Витебске горел нежилой дом. Пожарные нашли в нём погибшим мужчину 1980 года рождения, который проник в дом самовольно. Рассматривается версия, что пожар начался из-за того, что покойный неосторожно обращался с огнём при курении. МЧС

В Гомеле мужчина катал детей на «ватрушках», привязанных к машине

В субботу в ГАИ Гомеля прислали видео, как машина едет с привязанными сзади двумя тюбингами, на которых сидят дети. Милиция нашла водителя. Им оказался 39-летний гомельчанин, отец этих детей. Он сказал, что дети уговорили его их покатать. В отношении мужчины составлены административные протоколы. Ему грозит штраф и лишение права управления. Гомельская правда

В Якутске женщина упала с 8 этажа, встала и вернулась домой



В Якутске 4 февраля 30-летняя женщина упала с 8 этажа в снег. Потом она встала, вернулась в квартиру и вызвала скорую помощь. Сейчас женщина лежит в реанимации, у нее повреждены кости таза. НТВ