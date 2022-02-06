Кожа из ананасов и подгузники из медуз. Несколько интересных экологичных изобретений

Зелёные технологии — это разные решения, которые помогают грамотно управлять ресурсами и снижать негативную нагрузку на природу. Их основными принципами являются использование природы без истощения ресурсов, экономия энергии, безотходное производство. Theoryandpractice делится подборкой из 8 экологичных изобретений, которые вполне можно считать необычными.

Экоручки делают из переработанных пакетов Tetra Pak и материала RPET, полученного из пластиковых бутылок. Но, кроме того, их делают из отходов пшеничного производства — соломы и отрубей. В сами чернила добавляют продукты нефтепереработки. Например, марка чернил Air-Ink делает свой продукт из загрязнённого воздуха выхлопной автомобильной трубы.

Реклама

Pinatex — новый вид искусственной кожи, которую делают из ананаса. Этот материал создала испанский дизайнер Кармен Хихоса. После долгого сотрудничества с кожевенным производством она решила создать максимально экологичный не животный материал. В Филиппинах она запустила производство кожи на основе ананасовых волокон, из которых формируется нечто вроде войлока. Теперь из него делают сумки, верхнюю одежду, обувь, пояса и ремешки для часов.

Японcкая компания Oriental выпустила шредер White Goat, который превращает офисную бумагу в туалетную. Листы измельчаются, окунаются в воду, истончаются, сушатся, после чего скручиваются рулоны. Удобный способ избавляться от ненужных документов. Пользователям нужно лишь загрузить бумагу и подождать.

Израильский стартап Cine’al создал из медузы натуральный материал гидромаш. Его можно использовать в производстве детских памперсов, полотенец и пелёнок. Этот материал впитывает в несколько раз больше воды, чем весит сам, поэтому может заменить наполнители в подгузниках, одноразовых пелёнках и средствах женской гигиены. Кроме того, такие вещи разлагаются всего лишь в течение месяца и не вредят окружающей среде. И конечно, ни одна медуза во время производства не пострадала.

Высокотехнологичный стартап Nebia разработал насадку для душа — Spa Shower 2.0. Она распыляет потоки воды и помогает экономить до 65% воды и, как следствие, бюджет жителей квартиры. В итоге потребляется в три раза меньше воды, чем во время обычного душа.

Основатели голландской компании EcoBirdy родом из Антверпена, известного многими дизайнерами. Проработав в высокой моде, Ванесса Юан и Йорис Ванбриль решили создавать что-то эстетичное и экологичное. У них появилась идея перерабатывать детские игрушки и делать из них детскую мебель. Сырьё измельчается, превращается в однородную массу, из которой уже делают шкафчики, столы и стулья.

Восковая салфетка — это многоразовая упаковка, которую делают из покрытой воском ткани. Срок использования доходит до 12 месяцев. Помимо того, что её можно использовать как чистящее средство, в такие салфетки заворачивают овощи, фрукты, зелень и сыр, чтобы они дольше оставались свежими. Одним из первых производителей стала американская компания Bee’s Wrap, которая создаёт пищевую плёнку из хлопка, пчелиного воска, масла жожоба и древесной смолы. В России этим занимаются Earth Concern и Beelab.

Устройство вытягивает воду прямо из воздуха: оно конденсирует её из пара. С помощью этого изобретения можно собрать до 37 литров в день. Установка не нуждается во внешнем источнике питания, не вырабатывает парниковых газов. Water Seer может решить проблему нехватки воды, от которой страдает 2,3 млрд человек во всём мире.