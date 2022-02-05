В мире зафиксировали две рекордные молнии — самую длинную (768 километров!) и самую долгую (17 секунд!)

Всемирная метеорологическая организация зарегистрировала в Северной и Южной Америке два новых мировых рекорда мегавспышек молний — по максимальной протяжённости и максимальной продолжительности, пишет «Медуза».

Самая длинная одиночная вспышка наблюдалась над южной частью США 29 апреля 2020 года. Молния охватила 768 ± 8 километров, что равно расстоянию между Лондоном и Гамбургом. Нынешний рекорд на 60 километров больше предыдущего, зафиксированного в Бразилии в октябре 2018 года.

Самая продолжительная одиночная молния длилась 17,1 секунды во время грозы над Уругваем и северной Аргентиной 18 июня 2020 года. До этого самой продолжительной считалась вспышка, которая непрерывно сияла на протяжении 16,73 секунды — на 0,37 секунды меньше нового рекорда — также над северной частью Аргентины в марте 2019 года.

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Рекордные вспышки были зафиксированы с помощью новейших спутниковых технологий. В организации допустили, что существуют и более экстремальные природные явления, которые метеорологи смогут наблюдать по мере совершенствования технологий.