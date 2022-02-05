В мире зафиксировали две рекордные молнии — самую длинную (768 километров!) и самую долгую (17 секунд!)

Всемирная метеорологическая организация зарегистрировала в Северной и Южной Америке два новых мировых рекорда мегавспышек молний — по максимальной протяжённости и максимальной продолжительности, пишет «Медуза».
Самая длинная одиночная вспышка наблюдалась над южной частью США 29 апреля 2020 года. Молния охватила 768 ± 8 километров, что равно расстоянию между Лондоном и Гамбургом. Нынешний рекорд на 60 километров больше предыдущего, зафиксированного в Бразилии в октябре 2018 года.
Самая продолжительная одиночная молния длилась 17,1 секунды во время грозы над Уругваем и северной Аргентиной 18 июня 2020 года. До этого самой продолжительной считалась вспышка, которая непрерывно сияла на протяжении 16,73 секунды — на 0,37 секунды меньше нового рекорда — также над северной частью Аргентины в марте 2019 года.
Рекордные вспышки были зафиксированы с помощью новейших спутниковых технологий. В организации допустили, что существуют и более экстремальные природные явления, которые метеорологи смогут наблюдать по мере совершенствования технологий.
- В контексте новых рекордов глава Всемирной метеорологической организации Петтери Таалас напомнил, что молнии представляют серьёзную опасность и ежегодно приводят к гибели людей.
- В 1975 году в Зимбабве после попадания молнии в хижину погиб 21 человек. Эти люди пытались спрятаться от грозы. В 1994 году в египетском городе Дронка удар молнии вызвал возгорание в нефтехранилище, в результате чего погибли 469 человек. Это самые крупные по числу жертв инциденты, связанные с прямыми или косвенными последствиями ударов молний, отмечают в ВМО.
- По данным исследовательского проекта «Our world in data», смертность от молний в США с 1900 по 2015 год упала в 60 раз: с 4,83 до 0,08 человек на миллион населения.