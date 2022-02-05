Издательская группа «Эксмо-АСТ» сообщила, что в 2021 году продажи эзотерической литературы выросли на 53% против роста на 13% в 2020-м. Это обеспечило группе 400 миллионов рублей доходов, пишет «Медуза».

«Эксмо-АСТ» относит к эзотерической литературе книги о гаданиях, предсказаниях, различных эзотерических учениях, рассказала начальник отдела религии и эзотерики «Эксмо» Мария Виноградова. Судя по сайту издательства, также в эту категорию относят книги о йоге, астрологии, рунах, нумерологии.

Мария Виноградова сообщила, что также растут продажи книг о практиках медитации, работе с осознанностью и о позитивном мышлении. Судя по сайту «Эксмо», такие книги относят в категорию «Психология, саморазвитие». Насколько выросли продажи книг этой категории, не уточняется.

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Вместе с этим «Эксмо» зафиксировало падение розничных продаж религиозной литературы. В 2021 году они сократились на 30%, тогда как в 2020 году падение составляло 14%.

В «Альпине Паблишер» сообщили, что не издают книги, «которые не базируются на научной парадигме картины мира», но продажи литературы о психологии и позитивном мышлении в 2021 году выросли на 46%.

В Wildberries также зафиксировали рост продаж бумажных книг по эзотерике, в десятку самых популярных книг в 2021 году вошла книга о картах Таро, а спрос на сами карты за год вырос на 486%. В Ozon штучные продажи книг по эзотерике выросли на 20%.

В «Литресе» сказали, что продажи эзотерических книг в 2021 году выросли более чем на 12% по отношению к 2020 году и почти на 40% — по отношению к 2019 году. В Bookmate сообщили, что с лета 2021-го популярность книг о медитации и позитивном мышлении выросла на 30%.