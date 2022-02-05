Работодатели по-прежнему обращают внимание на образовательный опыт, только он может быть разнообразным. Кто-то решает пройти несколько онлайн-курсов, а кто-то всё же оканчивает университет. И какой путь быстрее приводит к цели? Theoryandpractice сделали перевод статьи на BBC, из которой вы узнаете, являются сертификаты об окончании онлайн-курсов заменой или же дополнением к дипломам о высшем образовании.

История одного эксперимента

В 2011 году Скотт Янг решил получить степень по компьютерным наукам в Массачусетском технологическом институте, не поступая в него. Он использовал бесплатные материалы института, размещённые в открытом доступе. Янг выстроил для себя учебную программу, использовал записанные занятия, выполнял задания, сдавал экзамены. Он оценивал всё сам, используя график выставления оценок. В конце концов, Янг «получил» эквивалент степени MIT, не заплатив за обучение.

Янг взялся за этот проект из любопытства. Он не получил «официальную» степень Массачусетского технологического института. Тем не менее, поскольку стоимость университетского образования продолжает расти, многие задаются вопросом, существуют ли альтернативные пути к успеху.

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Микросертификаты — это небольшие фрагменты образования, будь то онлайн-курс, сертификат онлайн-платформы обучения, такой как Coursera, EdX или Udacity. Многие уже используют микроучётные данные для расширения своих навыков. Тем не менее, некоторые предполагают, что в будущем эти курсы в совокупности могут быть равны университетскому диплому. Идея состоит в том, что это будет более целенаправленный путь к трудоустройству.

Цифровая трансформация и растущий разрыв в навыках

Саймон Нельсон, генеральный директор FutureLearn, британской образовательной платформы, которая сотрудничает с университетами для предоставления массовых открытых онлайн-курсов (МООК), считает, что микроаккредитации возникли в результате трёх глобальных «макротенденций». Во-первых, это быстро растущий спрос на высококачественное высшее образование в развивающихся странах, а во-вторых, цифровая трансформация. Это изменение «усугубляет разрыв в традиционных навыках», говорит Нельсон, и университеты не обеспечивают обучение «ряду новых навыков, которые пользуются большим спросом». Третий фактор — цифровизация сектора высшего образования.

Уже недостаточно получить степень. Успешная карьера требует от людей постоянного повышения квалификации.

Шон Галлахер, основатель и исполнительный директор Центра будущего высшего образования и кадровой стратегии Северо-восточного университета, говорит, что существует разрыв между тем, что ищут работодатели и что выпускники реально умеют.

В США работодатели всё чаще обращают внимание не только на выпускников колледжей. Шон Торн, партнёр и соруководитель практики по продуктам, данным и технологиям в глобальной фирме по управлению талантами True, говорит, что клиенты просили его ориентироваться на кандидатов с нетрадиционным бэкграундом. «Я думаю, что эти микроаккредитации — это часть, которую компании используют для продвижения своего пула кандидатов», — говорит он. Так они ищут таланты, которые их конкуренты не всегда рассматривают.

Замена или дополнение?

Такие микросертификаты создаются для заполнения пробелов в университетских программах. Согласно исследованию, проведённому Галлахером и его коллегами в 2018 году, это не означает, что университетские дипломы не имеют большой ценности. «Данные показывают, что дипломы колледжей и университетов по-прежнему ценятся и востребованы на рынке труда», — говорит Галлахер.

Опросив 750 руководителей кадровых служб в американских компаниях в различных отраслях, Галлахер обнаружил, что всё больше организаций ориентируются на навыки кандидатов. Многие из соискателей обладают учёными степенями и имеют микроаккредитации в дополнение к своей основной квалификации. Галлахер говорит, что даже учебные курсы по программированию — это явление после получения степени бакалавра, немного похожее на степень магистра.

Галлахер отмечает, что может предвидеть время, когда микродипломы могут заменить университетские дипломы, но это будет зависеть от отрасли. Он представляет себе экосистему, в которой микродипломы заменяют степени в одних областях, но действуют как дополнение в других. Но до этого ещё далеко. Чтобы работодатели рассматривали микроаккредитации в качестве альтернативы, должны быть данные, доказывающие, что такие сотрудники могут работать лучше тех, кто получил образование в университете.

Джо-Энн Ролл, декан Школы бизнеса колледжа Медгара Эверса Городского университета Нью-Йорка, признаёт, что университетам и учебным заведениям необходимо плотнее сотрудничать с работодателями. Ноам Мордехай, вице-президент по корпоративным инновациям в платформе найма на основе искусственного интеллекта Gloat отмечает: «Нам нужно больше дискуссий между отраслями и университетами, где обучение на работе является частью учебной программы».

Стоит отметить, что образовательные платформы разрабатывают свои курсы, консультируясь со специалистами определённых отраслей. Например, Udacity создала свои короткие онлайн-программы с помощью таких компаний, как Facebook, Google, AT&T и Salesforce. Те, кто занимается наймом, считают, что высшее образование всегда будет иметь определённую ценность для работодателей. Но это не требование, а один из многих факторов, которые работодатель учитывает при оценке кандидата.

Вернёмся к Янгу. Он сказал, что результаты его эксперимента были неоднозначными. Янг многому научился, но сомневался, удалось ли это сохранить при таком быстром темпе обучения. Кроме того, не было возможности взаимодействия с одноклассниками и учителями, иными словами, нетворкинга. «Я считаю, что всё, что вы делаете, чтобы заработать ценные навыки, сделает вас ценным кандидатом на рынке труда. Хотелось бы видеть будущее, в котором есть много разных вариантов получения этих навыков и демонстрации их работодателям, и такие способы, как мой, могут быть лишь одним из путей», — отмечает Янг.