XXIV Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля. Беларусь представляют 29 атлетов в шести видах спорта, сообщает НОК.

5 февраля, суббота

Лыжные гонки

10.45* — женщины, скиатлон.

Конькобежный спорт

11.30 — женщины, 3000 м; Марина Зуева.

Биатлон

12.00 — смешанная эстафета.

7 февраля, понедельник

Горнолыжный спорт

05.15; 08.45 — женщины, гигантский слалом; Мария Шканова.

Конькобежный спорт

11.30 — женщины, 1500 м; Марина Зуева, Екатерина Слоева.

Биатлон

12.00 — женщины, индивидуальная гонка; Динара Алимбекова, Анна Сола, Ирина Лещенко, Елена Кручинкина, Алина Пильчук.

8 февраля, вторник

Фигурное катание

04.15 — мужчины, короткая программа; Константин Милюков.

Лыжные гонки

11.00 — женщины, спринт свободный стиль; Анастасия Кириллова, Анна Королёва.

11.50 — мужчины, спринт свободный стиль; Александр Воронов, Егор Шпунтов.

Биатлон

11.30 — мужчины, индивидуальная гонка; Антон Смольский, Максим Воробей, Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский, Роман Елетнов.

9 февраля, среда

Горнолыжный спорт

05.15; 08.45 — женщины, слалом; Мария Шканова.

10 февраля, четверг

Фигурное катание

04.30 — мужчины, произвольная программа; Константин Милюков.

Лыжные гонки

10.00 — женщины, 10 км, классический стиль; Анастасия Кириллова, Анна Королёва.

Фристайл

14.00 — командные соревнования, акробатика, микст. Анна Гуськова, Анна Деруго, Анастасия Андриянова. Станислав Гладченко, Максим Густик, Павел Дик, Макар Митрофанов.

Конькобежный спорт

15.00 — женщины, 5000 м; Марина Зуева, Екатерина Слоева.

11 февраля, пятница

Лыжные гонки

10.00 — мужчины, 15 км, классический стиль; Александр Воронов, Егор Шпунтов.

Биатлон

12.00 – женский спринт; Динара Алимбекова, Анна Сола, Ирина Лещенко, Елена Кручинкина, Алина Пильчук.

12 февраля, суббота

Конькобежный спорт

11.00 — женщины, командная гонка, четвертьфиналы; Марина Зуева, Екатерина Слоева, Анна Нифонтова, Евгения Воробьёва.

11.50 — мужчины, 500 м; Игнат Головатюк.

Биатлон

12.00 — мужчины, спринт; Антон Смольский, Максим Воробей, Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский, Роман Елетнов.

13 февраля, воскресенье

Биатлон

12.00 – женская гонка преследования; Динара Алимбекова, Анна Сола, Ирина Лещенко, Елена Кручинкина, Алина Пильчук.

13.45 — мужская гонка преследования; Антон Смольский, Максим Воробей, Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский, Роман Елетнов.

Фристайл (лыжная акробатика)

14.00 — женщины, акробатика, квалификация. Анна Гуськова, Анна Деруго, Анастасия Андриянова.

Конькобежный спорт

16.50 — женщины, 500 м. Анна Нифонтова.

14 февраля, понедельник

Фристайл (лыжная акробатика)

14.00 — женщины, акробатика, финал; Анна Гуськова, Анна Деруго, Анастасия Андриянова.

15 февраля, вторник

Конькобежный спорт

09.30 — женщины, командная гонка, финалы; Марина Зуева, Екатерина Слоева, Анна Нифонтова, Евгения Воробьева.

Биатлон

12.00 — мужчины, эстафета; Антон Смольский, Максим Воробей, Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский, Роман Елетнов.

Фигурное катание

13.00 — женщины, короткая программа; Виктория Сафонова.

Фристайл (лыжная акробатика)

14.00 — мужчины, акробатика, квалификация; Станислав Гладченко, Максим Густик, Павел Дик, Макар Митрофанов.

16 февраля, среда

Биатлон

10.45 — женщины, эстафета; Динара Алимбекова, Анна Сола, Ирина Лещенко, Елена Кручинкина, Алина Пильчук.

Лыжные гонки

12.00 — женщины, эстафетный спринт; Анастасия Кириллова, Анна Королева.

13.00 — мужчины, эстафетный спринт, классический стиль; Александр Воронов, Егор Шпунтов.

Фристайл (лыжная акробатика)

14.00 — мужчины, акробатика, финал; Станислав Гладченко, Максим Густик, Павел Дик, Макар Митрофанов.

17 февраля, четверг

Конькобежный спорт

11.30 – женщины, 1000 м; Анна Нифонтова, Екатерина Слоева

Фигурное катание

13.00 — женщины, свободная программа; Виктория Сафонова.

18 февраля, пятница

Конькобежный спорт

11.30 — мужчины 1000 м; Игнат Головатюк.

Биатлон

12.00 — мужчины, масс-старт; Антон Смольский, Максим Воробей, Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский, Роман Елетнов.

19 февраля, суббота

Конькобежный спорт

12.00 — женщины, масс-старт; Марина Зуева, Екатерина Слоева, Анна Нифонтова, Евгения Воробьева.

Биатлон

12.00 — женщины, масс-старт; Динара Алимбекова, Анна Сола, Ирина Лещенко, Елена Кручинкина, Алина Пильчук.

* – время начала соревнований – белорусское.