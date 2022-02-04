XXIV Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля. Беларусь представляют 29 атлетов в шести видах спорта, сообщает НОК.
5 февраля, суббота
Лыжные гонки
- 10.45* — женщины, скиатлон.
Конькобежный спорт
- 11.30 — женщины, 3000 м; Марина Зуева.
Биатлон
- 12.00 — смешанная эстафета.
7 февраля, понедельник
Горнолыжный спорт
- 05.15; 08.45 — женщины, гигантский слалом; Мария Шканова.
Конькобежный спорт
- 11.30 — женщины, 1500 м; Марина Зуева, Екатерина Слоева.
Биатлон
- 12.00 — женщины, индивидуальная гонка; Динара Алимбекова, Анна Сола, Ирина Лещенко, Елена Кручинкина, Алина Пильчук.
8 февраля, вторник
Фигурное катание
- 04.15 — мужчины, короткая программа; Константин Милюков.
Лыжные гонки
- 11.00 — женщины, спринт свободный стиль; Анастасия Кириллова, Анна Королёва.
- 11.50 — мужчины, спринт свободный стиль; Александр Воронов, Егор Шпунтов.
Биатлон
- 11.30 — мужчины, индивидуальная гонка; Антон Смольский, Максим Воробей, Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский, Роман Елетнов.
9 февраля, среда
Горнолыжный спорт
- 05.15; 08.45 — женщины, слалом; Мария Шканова.
10 февраля, четверг
Фигурное катание
- 04.30 — мужчины, произвольная программа; Константин Милюков.
Лыжные гонки
- 10.00 — женщины, 10 км, классический стиль; Анастасия Кириллова, Анна Королёва.
Фристайл
- 14.00 — командные соревнования, акробатика, микст. Анна Гуськова, Анна Деруго, Анастасия Андриянова. Станислав Гладченко, Максим Густик, Павел Дик, Макар Митрофанов.
Конькобежный спорт
- 15.00 — женщины, 5000 м; Марина Зуева, Екатерина Слоева.
11 февраля, пятница
Лыжные гонки
- 10.00 — мужчины, 15 км, классический стиль; Александр Воронов, Егор Шпунтов.
Биатлон
- 12.00 – женский спринт; Динара Алимбекова, Анна Сола, Ирина Лещенко, Елена Кручинкина, Алина Пильчук.
12 февраля, суббота
Конькобежный спорт
- 11.00 — женщины, командная гонка, четвертьфиналы; Марина Зуева, Екатерина Слоева, Анна Нифонтова, Евгения Воробьёва.
- 11.50 — мужчины, 500 м; Игнат Головатюк.
Биатлон
- 12.00 — мужчины, спринт; Антон Смольский, Максим Воробей, Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский, Роман Елетнов.
13 февраля, воскресенье
Биатлон
- 12.00 – женская гонка преследования; Динара Алимбекова, Анна Сола, Ирина Лещенко, Елена Кручинкина, Алина Пильчук.
- 13.45 — мужская гонка преследования; Антон Смольский, Максим Воробей, Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский, Роман Елетнов.
Фристайл (лыжная акробатика)
- 14.00 — женщины, акробатика, квалификация. Анна Гуськова, Анна Деруго, Анастасия Андриянова.
Конькобежный спорт
- 16.50 — женщины, 500 м. Анна Нифонтова.
14 февраля, понедельник
Фристайл (лыжная акробатика)
- 14.00 — женщины, акробатика, финал; Анна Гуськова, Анна Деруго, Анастасия Андриянова.
15 февраля, вторник
Конькобежный спорт
- 09.30 — женщины, командная гонка, финалы; Марина Зуева, Екатерина Слоева, Анна Нифонтова, Евгения Воробьева.
Биатлон
- 12.00 — мужчины, эстафета; Антон Смольский, Максим Воробей, Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский, Роман Елетнов.
Фигурное катание
- 13.00 — женщины, короткая программа; Виктория Сафонова.
Фристайл (лыжная акробатика)
- 14.00 — мужчины, акробатика, квалификация; Станислав Гладченко, Максим Густик, Павел Дик, Макар Митрофанов.
16 февраля, среда
Биатлон
- 10.45 — женщины, эстафета; Динара Алимбекова, Анна Сола, Ирина Лещенко, Елена Кручинкина, Алина Пильчук.
Лыжные гонки
- 12.00 — женщины, эстафетный спринт; Анастасия Кириллова, Анна Королева.
- 13.00 — мужчины, эстафетный спринт, классический стиль; Александр Воронов, Егор Шпунтов.
Фристайл (лыжная акробатика)
- 14.00 — мужчины, акробатика, финал; Станислав Гладченко, Максим Густик, Павел Дик, Макар Митрофанов.
17 февраля, четверг
Конькобежный спорт
- 11.30 – женщины, 1000 м; Анна Нифонтова, Екатерина Слоева
Фигурное катание
- 13.00 — женщины, свободная программа; Виктория Сафонова.
18 февраля, пятница
Конькобежный спорт
- 11.30 — мужчины 1000 м; Игнат Головатюк.
Биатлон
- 12.00 — мужчины, масс-старт; Антон Смольский, Максим Воробей, Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский, Роман Елетнов.
19 февраля, суббота
Конькобежный спорт
- 12.00 — женщины, масс-старт; Марина Зуева, Екатерина Слоева, Анна Нифонтова, Евгения Воробьева.
Биатлон
- 12.00 — женщины, масс-старт; Динара Алимбекова, Анна Сола, Ирина Лещенко, Елена Кручинкина, Алина Пильчук.
* – время начала соревнований – белорусское.