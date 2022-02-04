В четверг вечером, 3 февраля, на частном подворье в посёлке Красная Слобода 65-летний хозяин дома и его 38-летний сын оказали активное сопротивление милиционерам, сообщает пресс-служба МВД.

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Младший из нападавших был в республиканском розыске как обвиняемый по уголовному делу. Он приехал навестить отца. Об этом стало известно оперативникам. Они решили его задержать.

Глава семьи хотел помешать сотрудникам: ударил одного из них прикладом охотничьего ружья и трижды выстрелил. Огнестрельные ранения никто не получил. Сотрудники милиции обезоружили мужчину.

В отношении обоих родственников возбуждено уголовное дело за насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел. Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы.