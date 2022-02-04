Читатели «Кур’ера» прогулялись по Слуцку на этой неделе и прислали фотографии из жизни города в нашу группу в соцсети «ВКонтакте» (vk.com/kurjer). А ещё случчане заметили куропаток в двух местах.

«Куропатки прилетели к дому». Что происходит на улицах Слуцка и в Покрашево в начале февраля (фотографии)
Слуцк, ул. Гагарина, 45. Фото: Алексей Трайно
«Куропатки прилетели к дому». Что происходит на улицах Слуцка и в Покрашево в начале февраля (фотографии)
Зайцы средь бела дня приходят в огород. Слуцк. Фото: Юрий Жук
«Куропатки прилетели к дому». Что происходит на улицах Слуцка и в Покрашево в начале февраля (фотографии)
Снегирь в парке. Фото: Наталья Валентинова
«Куропатки прилетели к дому». Что происходит на улицах Слуцка и в Покрашево в начале февраля (фотографии)
Куропатки прилетели к дому. Деревня Покрашево. Фото: Галина Лещенко

 

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