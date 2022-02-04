Торговцы ждут потепления. Обзор цен на Слуцком рынке

Сегодня на рынке тишина. Мороз. На овощных торговых рядах — две пенсионерки с фасолью, сушёными яблоками и консервированным щавелем. Отдельно продают мёд. На торговой точке, где продают пирожки, появились аппетитные закатки. Возможно, что завтра народу будет больше, потому что обещают потепление.
Перечень цен на овощи, фрукты и другое на Слуцком рынке. Цены указаны по состоянию на 13 часов пятницы, 4 февраля.
Ягоды
- Шиповник – 5 рублей за 5 литров
- Боярышник – 1 рубль за 1 литр
- Боярышник сушёный – 2 рубля за 100 граммов
Разное
- Мёд – 8 рублей за 0,5 литра
- Фасоль – 2 рубля за стакан (200 граммов)
- Огурцы консервированные — 5 рублей за 1 литр
- Рассольник консервированный — 5 рублей за 1 литр
- Хреновина – 3,5 рубля за 0,5 литра
- Щавель консервированный – 3,5 рубля за 0,5 литра
- Лечо домашнее – 3,5 рубля за 0,5 литра
- Яйцо домашнее – 4,5 рубля за 1 десяток
- Кориандр – 1,5 рубля за 100 граммов
- Тмин – 1,5 рубля за 100 граммов
- Смесь приправ – 2 рубля за 100 граммов