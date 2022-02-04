Торговцы ждут потепления. Обзор цен на Слуцком рынке

Сегодня на рынке тишина. Мороз. На овощных торговых рядах — две пенсионерки с фасолью, сушёными яблоками и консервированным щавелем. Отдельно продают мёд. На торговой точке, где продают пирожки, появились аппетитные закатки. Возможно, что завтра народу будет больше, потому что обещают потепление.

Перечень цен на овощи, фрукты и другое на Слуцком рынке. Цены указаны по состоянию на 13 часов пятницы, 4 февраля.

Ягоды

Шиповник – 5 рублей за 5 литров

Боярышник – 1 рубль за 1 литр

Боярышник сушёный – 2 рубля за 100 граммов

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