«Люди хотят иметь часы не как у всех». Николай Карташевич ради своего дела переехал из Минска в деревню под Слуцком

Николай Карташевич открыл уникальный для Беларуси бизнес. Он изготавливает из дерева настенные часы и карты мира. Ради своего дела Николай с женой переехал из Минска в деревню под Слуцком.

О том, с чего начинал, сколько вложил средств, какие видит перспективы для развития, 29-летний часовщик рассказал «Кур’еру».

Первое изделие своими руками

Николай родился в Слуцке, выучился в Борисовском политех­ническом колледже на геодезиста. Отработал три года, но возможностей для дальнейшего профессионального роста и улучшения финансового положе­ния в профессии не увидел.

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«Пришлось устроить­ся на МЗХ «Атлант» рабочим, — рассказывает Николай. — Женился. Родился ребёнок. Снимали квартиру в Минске. Как-то захотел сделать маленькой дочке бизидомик. Тогда эта развивающая игрушка была на пике моды, но стоила дорого. Лобзиком выпиливал детали прямо в квартире, было не очень удобно, пыльно. Изделием остался не очень доволен. Домик получился тяжёлый, не все детали вышли ровными. Но ребёнок с удовольствием играл».

Занял нишу на белорусском рынке

Николай говорит, что во время изготовления игрушки понравилось работать с деревом, и созрела идея дополнительного заработка.

«Как-то увидел в ленте у российского блогера часы. Захотел сделать такие же. Получилось. Стал искать в интернете, кто и где этим занимается. Хотел понять, есть ли спрос в нашей стране, — вспоминает Николай. — Оказалось, что люди хотят иметь часы не как у всех, а по индивидуальному заказу. Узнал также, что у нас никто не занимался таким ремеслом. Вот так и получилось, что я занял нишу на белорусском рынке по изготовлению деревянных часов (из берёзовой фанеры высшего сорта). Это был 2019 год.

Начал с самообразования

После рабочего дня занимался само­образованием. Сначала разобрался с «корелом» (CorelDRAW). Это компьютерная программа для созда­ния векторных макетов. Использовал знания в AutoCad — геодезической программе для составления карт и планов.

Жена Ирина развивала аккаунт в Instagram. Придумали название своему бренду, хотели, чтобы легко запоминалось, по-моему, получилось: My_home.by. Ирина также помогала развивать собственный сайт. С ней вместе мы изучали нормы законодательства, без этого частнику работать невозможно. Потом оформил индивидуальное предпринимательство.

Первый заказ

Первый заказ был из Минска. Дизайн этих часов с женой придумывали сами. Хотели, чтобы они стали уникальными.

Не сразу, но нащупали свой стиль. Ориентировались на то, что хотят люди. Брали за основу картинку, которую предлагал заказчик. Со временем сформировался авторский дизайн. Названия моделям придумывает жена.

Про стартовый капитал и расходы

Никакого стартового капитала у нас не было. Собирали частями. Деньги на бизнес использовали те, что нам подарили на свадьбу. Кроме этого, собирали отпускные. Я ни разу в жизни не был на море. Все доходы шли в дело. Вначале не было своего лазерного ЧПУ-станка, поэтому первые заказы отправлял на резку другому специалисту. Кроме того, в съёмной квартире для такого оборудования не было места, он достаточно большой.

Из Минска в Слуцк

Когда ребёнку исполнилось два года, мы переехали в Слуцк. Остановились у моих родителей. Устроился в компанию «Холодон», которая занимается промышленным холодильным оборудованием. Но нужно было своё жильё. Купили дом в деревне Нива. Это обычный деревянный дом, с печным отоплением и колодцем на улице. Его до сих пор продолжаю обустраивать под жильё, здесь же оборудовал и мастерскую. Заказы выполнял в выходные дни.

Так прошёл год. Из «Холодона» ушёл на вольные хлеба. Удачно сложилось, что нашёл бэушный ЧПУ-станок. Новый стоит около 10 тысяч, этот обошёлся намного дешевле.

Про часы и заказы

Что называется, «в ноль» вышел в 2021 году. Заказов достаточно. Стоимость часов по индивидуальному дизайну начинается от 65 рублей и до бесконечности.

Самый оригинальный заказ — карта мира с настенными часами размером как ковёр: два метра на метр.

Производственный процесс состоит из нескольких этапов. Сначала согласую с заказчиком дизайн, цвет, размер и условия доставки. Вырезаю на станке заготовки. Далее — шлифовка, грунтовка, покраска, установка механизма, проверка качества, маркировка и, соответственно, упаковка. На изготовление одного изделия уходит от четырёх часов и больше, в зависимости от сложности.

Пик заказов приходится на осень и зиму. Приятно, когда покупатели благодарят и восхищённо отзываются о работах. Мой труд ценят.

Важны и мелочи: люди очень удивляются, когда вместе с часами находят дюбель и батарейки. Ведь не всегда есть материалы под руками. А так заказчик сразу наслаждается изделием.

Бывает, что и отказываю. Например, не делаю часы в стиле декупаж и некоторые другие модели. Бывает, что заказывают не только часы, но и светильники, ключницы, таблички, подставки и прочие дизайнерские предметы из дерева. Но изготовление часов — моё самое любимое занятие».

Как связаться с мастером

Мастерская домашнего уюта изготовит настенные часы, ночники, декор для дома — по индивидуальному дизайну, из экологически чистых материалов!

Наши контакты и образцы:

Е-mail: мy_home.by@mail.ru

Телефон: (+37529) 270 61 41

instagram.com/my_home.by/

ИП Карташевич Н. В.

УНП 692064873

Этот материал написан внештатным корреспондентом «Кур’ера». Вы тоже можете стать им! Если вам интересно то, что происходит вокруг, вы коммуникабельны, хотите делиться информацией с тысячами людей, то пробуйте! Неважно, работаете, учитесь или на пенсии — возраст не имеет значения. Редакция поможет вам освоить новые навыки: писать статьи, фотографировать и снимать видео. Звоните по телефону 375 (29) 329 29 34 (life). Или пишите на почту: info@kurjer.info.