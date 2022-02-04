Во вторник, 8 февраля, Слуцкий райисполком проводит аукцион по продаже земельных участков в частную собственность для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов.

Слуцк

Адрес участка — ул. Малопадерская, 17.

Площадь земельного участка — 0,1515 га.

Начальная цена предмета аукциона — 10453,5 рубля.

Деревня Клепчаны

Адрес участка — улица Бориса Денисова, 30.

Площадь земельного участка — 0,25 га.

Начальная цена предмета аукциона — 7198,04 рубля.

Реклама

Деревня Белый Бор

Адрес участка — улица Партизанская (возле домов №2 и №4).

Площадь земельного участка — 0,2175 га.

Начальная цена предмета аукциона — 2000 рублей.

Деревня Озерцы

Адрес участка — улица Центральная, У-95.

Площадь земельного участка — 0,1717 га.

Начальная цена предмета аукциона — 2000 рублей.