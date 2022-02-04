Во вторник, 8 февраля, Слуцкий райисполком проводит аукцион по продаже земельных участков в частную собственность для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов.
Слуцк
- Адрес участка — ул. Малопадерская, 17.
- Площадь земельного участка — 0,1515 га.
- Начальная цена предмета аукциона — 10453,5 рубля.
Деревня Клепчаны
- Адрес участка — улица Бориса Денисова, 30.
- Площадь земельного участка — 0,25 га.
- Начальная цена предмета аукциона — 7198,04 рубля.
Деревня Белый Бор
- Адрес участка — улица Партизанская (возле домов №2 и №4).
- Площадь земельного участка — 0,2175 га.
- Начальная цена предмета аукциона — 2000 рублей.
Деревня Озерцы
- Адрес участка — улица Центральная, У-95.
- Площадь земельного участка — 0,1717 га.
- Начальная цена предмета аукциона — 2000 рублей.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам отдела землеустройства Слуцкого райисполкома: (801795) 7 50 89, 7 57 08, 7 54 84, 7 59 63.