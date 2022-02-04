Фонд соцзащиты населения опубликовал списки предприятий и организаций, у которых есть просроченная задолженность по обязательным страховым взносам более 100 рублей по состоянию на 1 января 2022 года.

По Слуцку и району в список попали 15 предприятий и организаций. В очередной раз ФСЗН не указал суммы просроченных задолженностей по платежам. Указано только, что они свыше 100 рублей. Напомним, что на 1 октября 2021 года на Случчине насчитывалось 18 неплательщиков страховых взносов.

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Список плательщиков обязательных страховых взносов, имеющих просроченную задолженность на 1 октября:

ЧСТУП «ЭКСПРЕССФОТО»; ЧТПУП «БелЭлектроМаркет»; ООО «Техно-7»; ООО «СтройВидем»; ЧПТУП «ДИСАМТРЕЙД»; ООО «САПР-Сервис»; ЧПТУП «Лайтвуд Плюс»; ЧСУП «Санмихстрой»; ЧТУП «Санрайс-торг»; ООО «ИНФОПРОМСЕРВИС»; ТУП «Сервиспромден»; ООО «Со Смаком Лучники»; ООО «РегионАгроИнвест»; ЧТУП «СтартОпт»; ООО «Торговая Компания Капитал».

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