Фонд соцзащиты населения опубликовал списки предприятий и организаций, у которых есть просроченная задолженность по обязательным страховым взносам более 100 рублей по состоянию на 1 января 2022 года.

По Слуцку и району в список попали 15 предприятий и организаций. В очередной раз ФСЗН не указал суммы просроченных задолженностей по платежам. Указано только, что они свыше 100 рублей. Напомним, что на 1 октября 2021 года на Случчине насчитывалось 18 неплательщиков страховых взносов.

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Список плательщиков обязательных страховых взносов, имеющих просроченную задолженность на 1 октября:

  1. ЧСТУП «ЭКСПРЕССФОТО»;
  2. ЧТПУП «БелЭлектроМаркет»;
  3. ООО «Техно-7»;
  4. ООО «СтройВидем»;
  5. ЧПТУП «ДИСАМТРЕЙД»;
  6. ООО «САПР-Сервис»;
  7. ЧПТУП «Лайтвуд Плюс»;
  8. ЧСУП «Санмихстрой»;
  9. ЧТУП «Санрайс-торг»;
  10. ООО «ИНФОПРОМСЕРВИС»;
  11. ТУП «Сервиспромден»;
  12. ООО «Со Смаком Лучники»;
  13. ООО «РегионАгроИнвест»;
  14. ЧТУП «СтартОпт»;
  15. ООО «Торговая Компания Капитал».

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