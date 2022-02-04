В ближайшие выходные «красная» и чистая зоны в поликлиниках Слуцкой ЦРБ в основном работают с 9.00 до 15.00.

Взрослая поликлиника

Чистая зона:

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суббота, воскресенье — с 9.00 до 15.00.

«Красная» зона:

суббота, воскресенье — с 9.00 до 15.00.

Колл-центр работает в субботу с 9.00 до 15.00. Номер телефона: 7 17 38, 7 17 44.

Детская поликлиника

В субботу, 5 февраля, — с 9.00 до 15.00 (чистая и «красная» зоны).

В воскресенье, 6 февраля, – с 9.00 до 14.00 («красная» зона).

Телефон колл-центра: 5 67 63.

Минздрав сообщил, что продлил режим работы всего амбулаторно-поликлинического звена на выходные дни. Начиная с ближайших, 5 и 6 февраля, приём пациентов в поликлиниках (включая и осмотр на дому) будет вестись в субботу и воскресенье.