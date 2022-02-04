Казалось бы, что сложного в уборке дома. Однако в этом деле тоже есть свои премудрости, причём для каждой комнаты свои. Как убраться в доме не просто хорошо, а профессионально? Разбираемся вместе с нашим партнёром Клининговоей компанией ХимЛИКС.



Уборка в любой квартире начинается с самой верхней точки и самого дальнего угла и идёт по часовой стрелке или против неё. Нет смысла сначала пылесосить, а потом стирать пыль с верхней полки.

Для эффективного удаления пыли реко­мендуется использовать небольшой пульвери­затор с водой. Мелкие распыленные капли делают пыль тяжелее и препятствуют её попаданию в воздух. Клинеры также советуют работать двумя руками — одна моет, другая протирает или поддерживает.

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Стартуем в спальне

Для начала постельное бельё отправляем в стирку. Затем тщательно протираем розетки, выключатели, карнизы, картины, часы, бра, открытые полки, шкафы, тумбы, электроприборы. Не забываем про люстры: чем сложнее их форма, тем быстрее они загряз­няются. Затем моем батарею.

Особое внимание клинеры уделяют верхним поверхностям шкафов, где обычно скапливается огромное количество пыли. Небольшая хитрость: вымытые поверхности застелить газетами — это позволит сэкономить время при после­дующих уборках. Листы можно будет снять со шкафов вместе со всей скопившейся пылью.

На следующем этапе подключаем пылесос и очищаем мягкую мебель от пыли. Если же обивка кожаная, то её просто протираем. После этого пылесосим пол, а затем моем полы, не забываем про плинтусы.

Теперь перестилаем кровать. Обязательным элементом уборки должно стать проветривание — без этого в комнате не получится в полной мере создать ощущение чистоты.

Недетская уборка

Уборка в детской начинается с игрушек. Собираем и выносим из комнаты ребёнка всё лишнее: старые поломанные игрушки, вещи, которые временно хранятся в детской, но не имеют никакого отношения к ребёнку.

Затем уборку продолжаем по прин­ципу, что и в спальне: вначале очищаем от пыли все поверх­ности шкафов, мелкие предметы и батареи. После этого пылесосим ковёр и моем пол. И на финальном этапе проводим традиционное проветривание, разумеется, при отсутствии ребёнка в комнате.

Кухонная чистка

Уборка кухни, как и комнат, также проводится по часовой стрелке и сверху вниз. Но здесь первым делом следует очистить вентиляцион­ные решётки: веником сметаем пыль, потом очищаем от жира любым кухонным средством для мытья посуды или плиты.

После этого от пыли освобождаем светильники и карнизы, затем фасады верхних шкафов, розетки, выключатели, а также подоконник и батарею.

Следующие на очереди — фартук, вытяжка, варочная поверхность плиты, столешница, раковина и смеситель. Здесь потребуются специальные средства для удаления жира и накипи. После этого присту­паем к очистке бытовых приборов: вытряхиваем крошки из тостера, вымываем микровол­новую печь. Особое внимание уделяем холодильнику. Сперва он протирается сверху, а затем моются его фасады и резинка. При необходимости холодильник можно помыть и внутри.

В последнюю очередь на кухне протираем ножки стульев, межкомнатные двери и моем пол: сперва пыль удаляем пылесосом, затем следует влажная уборка. Проветрить помещение здесь также не помешает.

Ванная и туалет

Уборка ванной начинается в тот момент, когда ещё не пол­ностью убрана кухня. Нужно заранее обработать моющими средствами унитаз, раковину, ванну, душевую, биде, чтобы грязь успела как следует вытравиться. В первую очередь моем стену, которая прилегает к самой ванной. Обязательно обращаем внимание на вентиляционную решётку: она собирает пыль и мелкие волосы. В результате помещение плохо проветривается.

Также нужно тщательно натереть специальными средствами плитку, держатели для душа, крючки, вешалки и полотенцесушитель. Затем настаёт очередь всех фасадов шкафчиков, зеркал, полок и стиральной машины.

После этого можно мыть унитаз и раковину, где грязь уже должна была отойти. Заодно следует вымыть пространство за унитазом, где на трубах и колене оседает огромное количество пыли. Обязательно нужно помыть ёршик и его чашу и уже после этого можно приступать к мытью полов и дверей.

Финишируем в прихожей

И последний, завершающий, этап уборки — это прихожая. Помимо зеркала, подставки для обуви, шкафа или тумбы следует обратить внимание на входную дверь. И напоследок — не забудьте вынести мусор.

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