Вы успеете прочитать это за февраль. Уютная подборка книг про зиму, добро и счастье

Алиса Листапад
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Пока за окнами ещё лежит снег, есть время насладиться уютом и спокойствием зимнего вечера с хорошей книгой в руках, а наша подборка в этом поможет. Представленные ниже книги объединяет то, что все они наполнены добротой и размеренностью. Они легко читаются и оставляют после себя приятное ощущение тепла.