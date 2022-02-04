Краевед Вера Грабовская в своей группе «Старые памятники в Слуцке» приводит отрывок из книги Валентина Грицкевича «С факелом Гиппократа». Там говорится о том, как в Слуцке в XVII веке контролировали доступ в городские стены людей из эпидемиологически опасных зон.

Контекст. Как следует из труда Грицкевича, уже в эпоху Возрождения (в XV веке) люди в Великом Княжестве Литовском активно принимали меры, чтобы не заразиться от больных. Например, для погибших от заразных эпидемий устраивались специальные кладбища, запрещались ярмарки и съезды священнослужителей. Жители городов и сёл выставляли заставы, организовывали карантины, изолировали больных и здоровых. В 1571 году по инструкции Жигимонта Августа в ВКЛ была основана медицинская контуберния, в задачи которой входило «уменьшение последствий мора».

Вот что пишет Валентин Грицкевич про защиту Слуцка от эпидемий:

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«О том, как осуществлялся контроль за допуском в город людей, прибывших из опасной в эпидемиологическом отношении местности в середине XVII в., можно судить по следующему примеру.

28 августа 1656 г. сессия магистрата Слуцка обсуждала вопрос о «различных чужих людях, каждодневно прибывающих в город как со здорового, так и с нездорового поветра, которых неизвестно кто, вопреки запрету и постановлению, впускает в город». Сторожам при городских воротах было велено строже относиться к пришельцам, «того же, кто хотел бы въехать или войти в город, тотчас бы посылали для отчета с мещанином из стражи к войту (городскому чиновнику).

…Если этот гость приехал со здорового поветра, (войт) должен все равно послать его к коменданту, но если он (войт) понял, что кто-либо будет не со здорового поветра, то его приказывал бы из города выпроводить и больше не пускать». <…>

Чтобы предотвратить распространение заразных болезней, горожане заботились о чистоте улиц. <…> Улицы очищали от мусора и грязи. В Слуцке <…> этим занимались «каты» (палачи)».