«Вот представьте себе, кто-то пошлет фото в оппозиционные телеграм-каналы». О чём беспокоится житель Слуцка, который прогулялся по частному сектору

В связи с коронавирусом решил прогуляться от улицы Зелёной до Социалистической и зайти в магазин «Копеечка» на Социалистической, там немноголюдно, подхватить заразу шансов меньше. Проходя по ул. Крылова на перекрестке с пер. Якуба Коласа, унюхал слабый запах канализации.

Подошел, посмотрел. Да, из трубы под 1-м переулком Якуба Коласа текут канализационные воды. Ручеек небольшой, далее эта канава впадает в большую, которая течет в Случь. Кто то хитропопый, иначе не скажешь, вывел свою местную канализацию в эту трубу. На обратном пути посмотрел, до трубы канава чистая. Граждане, имейте совесть, не загрязняйте реку.

Далее, проходя по 3-му Красноармейскому переулку, увидел 2 подряд сгоревших дома. В оставшемся срубе уже выросли березы высотой с три этажа. Кто отвечает за порядок в городе?

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Я понимаю, что есть планы строительства новых микрорайонов, амфитеатра и т.д. Но вот представьте себе, кто-то сфотографирует эту разруху, пошлет фото в оппозиционные телеграм-каналы или выложит видео на ютуб. Как будут выглядеть власти нашего города в масштабе страны? Если есть хозяева сгоревших домов, то пусть наведут там порядок. Если нету таковых, то власти вправе сами снести эти руины.

Вот такая прогулка вышла.

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