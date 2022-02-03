Нехватку специалистов разных сфер деятельности реально ощущают многие работодатели в Германии. С начала лета немецкие компании всё чаще сталкивались с дефицитом профессионалов. Эта тенденция сохранялась до конца 2021 года и продолжается сейчас. Об этом сообщает Stern.

Какие профессии сегодня максимально востребованы на рынке труда в Германии?

Анализ поисковика вакансий Indeed показывает, что и сейчас работодатели испытывают трудности с поиском сотрудников. А некоторые объявления о вакансиях находятся подолгу в сети на портале.

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По результатам анализа, проведённого компанией Indeed, с самыми большими проблемами при заполнении вакансий сталкивается сектор розничной торговли. В частности, это супермаркеты, где не хватает продавцов на все отделы. Каждое второе объявление о вакансии (46,5%) в розничной торговле находилось без отклика в сети более двух месяцев.

На второй позиции по спросу на кадры находятся должности управленческого персонала. На портале часто оставались вакантными более двух месяцев 91% объявлений о приёме на работу коммерческих специалистов и 56% объявлений о замещении должности заместителей руководителей филиалов.

В строительной отрасли также не хватает квалифицированных рабочих разных специальностей.

Очень высокой в прошлом году и сейчас является потребность в кадрах в сфере транспорта и логистики, а также в медицинских работниках.

Кроме этого, медленное заполнение вакансий наблюдается в банковском деле и сфере финансов. Остро нуждается рынок труда в инженерах, разработчиках программного обеспечения и ИТ-специалистах. Каждое третье предложение о поиске сотрудников находилось в сети более двух месяцев.

Эксперт Indeed Аннина Херинг поясняет, что на фоне оживления немецкого рынка в прошлом году возникла нехватка квалифицированных рабочих.

Сейчас в Германии на 50% больше свободных вакансий, чем до пандемии. А ещё специалисты прогнозируют серьёзный дефицит учителей в Германии. Об этом предупреждает Ассоциация образования и обучения. Исследователи в области образования заявляют, что дефицит учителей до конца 2020‑х годов достигнет минимум 81 000 человек.

Справка

Новое коалиционное правительство Германии хочет ежегодно привлекать 400 000 квалифицированных работников из-за рубежа. Таким образом планируется решить как демографический дисбаланс, так и вопрос нехватки рабочей силы.

«Нехватка квалифицированных рабочих к настоящему времени стала очень серьёзной. Это резко замедляет нашу экономику, — заявил Кристиан Дюрр, парламентский лидер Свободных демократов. — Мы можем решить проблему старения рабочей силы только с помощью современной иммиграционной политики. Мы должны как можно быстрее достичь отметки в 400 000 квалифицированных рабочих. Они прибудут из-за рубежа».

В правительстве договорились о таких мерах, как система баллов для специалистов из стран, не входящих в Европейский союз, и повышение национальной минимальной заработной платы до 12 евро в час, чтобы сделать условия труда в Германии ещё привлекательнее.

УНП 101166185 Посольство ФРГ в РБ