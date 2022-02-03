Должны ли продавцы выдавать покупателям свидетельства на семена. Официальный комментарий отдела торговли

«Кур’ер» получил официальный комментарий отдела торговли и услуг Слуцкого райисполкома о том, должны ли торговые точки, продавая семена сельскохозяйственных растений, выдавать свидетельства на них.

О чём идёт речь

Напомним, что ранее Минсельхозпрод пояснил: если плоды, клубни или рассада выращиваются не с целью дальнейшего семеноводства, то физлица могут их продавать. При этом у физлиц должно быть свидетельство на те семена, которые они высевали.

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Надежда Игнатович, ведущий агроном, госинспектор Слуцкой инспекции по семеноводству, карантину и защите растений, объяснила ещё проще: «Например, человек купил семена томата сорта «Перамога», посеял, вырастил рассаду и продаёт. У него должно быть свидетельство на эти купленные семена».

Свидетельство выдаёт продавец. То есть если человек покупает семена в магазине, то ему должны выписать свидетельство там.

Однако в четверг, 27 января, в «Кур’ер» обратилась случчанка Людмила Станиславовна и сказала, что ей в магазине не дали свидетельство на семена. «Кур’ер» 31 января связался с тремя торговыми точками, продающими семена, и там продавцы сказали, что свидетельства у них не выдаются.

Кроме того, 2 февраля в нашу редакцию звонила женщина из Волковыска, которой тоже отказались выписать свидетельство в местном магазине.

Официальный комментарий

В четверг, 3 февраля, «Кур’ер» получил официальный комментарий, касающийся торговых точек Слуцкого района.

Елена Дубовик, начальник отдела торговли и услуг Слуцкого райисполкома, пояснила:

«Мы руководствуемся разъяснениями Минсельхозпрода положений Закона «О селекции и семеноводстве сельскохозяйственных растений». Из них следует, что продавец семян сельскохозяйственных растений при реализации их приобретателю должен выдавать свидетельство на семена.

Всем торговым объектам эти разъяснения положений закона доведены. Во-первых, им самим должны выдавать свидетельство, когда они получают семена. И, согласно статье 24 Закона, при реализации семян приобретателю также должно выдаваться свидетельство. Если позже министерством будут даны ещё какие-то разъяснения, они будут также доведены до субъектов хозяйствования».

Так где выдают свидетельства на семена по состоянию на утро четверга, 3 февраля

В четверг, 3 февраля, до полудня корреспондент «Кур’ера» снова сходила в три торговые точки Слуцка, где продаются семена, и спросила у продавцов про свидетельство.

Только в киоске «Белсоюзпечати» продавец сказала, что свидетельства они выдают, уже заказали их, а пока бумаги не пришли, берут у покупателей номер телефона, чтобы потом отдать документ.

В государственном магазине продавец сказала, что свидетельства на семена они не выдают.

В крупном сетевом супермаркете в отделе с семенами вывешено разъяснение, подписанное начальником отдела торговли Еленой Дубовик, однако продавец и ещё одна представительница магазина сказали, что у них не выдаются свидетельства на семена.

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