Из-за растущей инфляции в Польше с 1 февраля снизили цены на тысячи продуктов (а также – НДС на топливо и газ)

В Польше со вторника, 1 февраля, ставка НДС на многие продукты питания снизилась с 5% до нуля. Налог на топливо уменьшился с 28% до 8%, на газ — с 8% до нуля.

Крупные торговые сети заявили , что уже снизили цены на тысячи товаров. Во многих магазинах можно увидеть специальные маркировки со старыми и новыми ценами.

, что уже снизили цены на тысячи товаров. Во многих магазинах можно увидеть специальные маркировки со старыми и новыми ценами. Снижение ставки проходит в рамках программы поддержки бизнеса и наёмных работников «Антикризисный щит» 2.0. Предполагается, что такая мера смягчит снижение уровня жизни из-за растущих цен.

По подсчётам правительства, среднестатистическая польская семья теперь сможет сэкономить до 45 злотых в месяц.

Сниженные ставки будут действовать до 31 июля. При этом эксперты обращают внимание, что инфляция по-прежнему сохраняется. А это означает, что, скорее всего, с 1 августа цены на продукты будут выше январских.

В последние месяцы инфляция в Польше достигла рекордных значений. Например, в декабре годовой рост цен составил 8,6%, а в ноябре 7,7% — и уже тогда это был максимум ХХI века.