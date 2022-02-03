В газете и на сайте «Кур’ера» появился новый раздел в частных объявлениях. Он называется «Отдам даром». Вся информация в нём размещается бесплатно. Первые объявления, которые у нас появились, читайте в №5 от 3 февраля. Он уже в продаже.

Появление среди частных объявлений раздела «Отдам даром» вызвано тем, что, оказывается, читатели хотят бескорыстно делиться вещами, которыми не пользуются. Такие звонки не раз поступали в редакцию.

Думаем, что практически в каждой семье есть вещи, которые просто лежат и занимают место. А могли бы использоваться теми, кто в них нуждается.

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Объявления в раздел «Отдам даром» размещаются бесплатно – на сайте и в печатных номерах газеты. Подать такое объявление можно, прислав его на Viber редакции: +375 29 766 94 94, либо отправив на эл. почту: info@kurjer.info. Прислать сообщение можно в группу «Кур’ера» в ВК или в директ Instagram.

Если вашу вещь уже забрали, сообщите об этом в редакцию по тел. +375 29 766 94 94 и снимите объявление.