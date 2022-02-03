Минздрав сообщил, что в Беларуси увеличивается количество заболевших острыми респираторными инфекциями (ОРИ) и COVID-19, в том числе среди детей, которые ходят в садики и школы.

«С учётом складывающейся эпидемиологической ситуации и в целях минимизации риска распространения ОРИ и COVID-19 среди населения Министерство здравоохранения не рекомендует проведение вечеров встречи выпускников. Речь идёт как о проведении вечерних субботних мероприятий в учреждениях образования, так и на объектах общественного питания», — говорится в комментарии ведомства.

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Минздрав советует выпускникам и педагогам встретиться в социальных сетях или с помощью программ для видеоконференций (например, Skype, Zoom, Jitsi Meet. — Прим.ред.). Лучше перенести личные встречи на то время, когда эпидситуация стабилизируется.

Напомним, что «Кур’ер» узнавал, как в этом году в школах Слуцка пройдут вечера встреч выпускников. Возможно, после рекомендации Минздрава не будет возможности посетить школы 5 января.