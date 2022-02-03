«Капли из растений вернули слух». Случчанка поделилась мнением о газетах про «целительные» силы природы

На днях ребёнок из почтового ящика принёс газетку бесплатную, там всякие рецепты, отзывы. Её бросают в почтовые ящики регулярно. Пролистала. Наткнулась на рассказ о том, что с помощью их средств якобы можно полностью вернуть слух. Долго смеялась! Неужели в это можно поверить?!

Мне делали операцию в носу. Я видела людей, которым делали операции на ушах. Читала на стендах в лор-отделении, что тугоухость даже операциями не всегда лечится, и через время проблема может вернуться. После некоторых операций людям сутки даже вставать нельзя. А самое важное то, что восстановить слух в определённых случаях можно только в течение 1-1,5 месяцев после произошедшего, это максимум. С этим я столкнулась лично.

У родственницы появился шум в ухе, мы её к нашим врачам водили, капали, но сказали, что не знают причину. Прошло около двух месяцев. Наконец попали на обследование в Минск. Там сказали, что можно было восстановить слух и убрать шум, но если бы не прошло более 1,5 месяца.

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А тут читаю, как пенсионеры рассказывают, как у них через полгода слух восстановился полностью! Как?! Какое-то масло и капли в уши из растения восстановили слуховой нерв?

Если пропал слух, нужно срочно обращаться к врачам, проходить серьёзное обследование, чтобы установить правильный диагноз, а главное — не терять времени! Иначе можно навсегда остаться глухим. Средство в этой газете стоит 19,50 со скидкой, и нужно четыре курса. Кто-то верит в эти чудеса?

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