IPhone 11 Pro Max: функциональность и мощность по приемлемой цене

Продукция Apple является одной из тех, что не просто соответствует существующим тенденциям в потребительской электронике, а задает им тон. Для покупателей это означает получение в свои руки новинок с продвинутым функционалом, а также возможность приобретения товаров, которые вышли в свет в прошлых сезонах, но всё ещё отличаются актуальностью, способностью удовлетворять основные запросы пользователей. Последний вариант продукции имеет явное достоинство, ведь он неизменно отличается демократичной стоимостью, поскольку ставка в ценах идёт на последние модели, а предыдущие реализуются с солидными скидками. Особенно хорошо это применимо к смартфонам, которые знаменитый бренд выпускает со стабильной регулярностью. Каждую осень среди покупателей начинается очередной бум в погоне за новинкой, а желающие сэкономить могут просто обратить внимание на предыдущие предложения, например, на Айфон 11 Про Макс, который, по сути, представляет собой карманный компьютер. Его отличительной чертой можно считать увеличенный размер дисплея, за счёт чего выполнение любых операций становится предельно комфортным.

Особенности iPhone 11 Pro Max

Стоит сразу отметить, что гаджет получил не только впечатляющие размеры, но и следующие преимущества:

расширенный функционал;

солидная мощность;

способность долго работать в автономном режиме.

Фанаты ярких съёмок получают в свои руки систему сразу из трёх профессиональных камер и невероятный набор опций, которые сложно найти даже в последних моделях многих торговых марок.

Реклама

Особое внимание разработчики девайса уделили его дизайну. Здесь в дополнение к неизменной лаконичности айфонов идёт элегантность, которая достигается за счёт продуманных форм и использования таких материалов, как прочное матовое стекло и нержавеющая хирургическая сталь. Корпус не только стильный, но и весьма устойчивый к негативным внешним воздействиям, в том числе и к погружению под воду. За счет уровня защиты IP68 эта модель выдерживает получасовой дайвинг на глубине до четырех метров.

Дисплей диаметром 6,5 дюйма работает по технологии Super Retina XDR, приближающей параметры изображения к полноценному компьютерному монитору. Здесь же применяются технологии OLED и True Tone, режим Night Shift. Мощность смартфона обеспечена процессором A13 Bionic и шестью ядрами, отвечающими за быстрое решение сложных задач с параллельным сбережением энергии.

ООО «ДримТрейд» УНП 1115836005713