После того как мы опубликовали сообщение читательницы о том, что её поразила цена масла за пачку весом 160 граммов в 5,18 рубля, в редакцию пришло короткое сообщение от мужчины. За этими тремя предложениями — его жизнь.



«Я ухаживаю за инвалидом 1-й группы, получаю 288,01 рубля. Заплатить за квартиру — 150 рублей. И что мне остаётся? Около 5 рублей на сутки. Я уже не помню вкус масла…» — написал мужчина, который представился Сергеем.

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